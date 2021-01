LA GIORNATA

ROMA Dal fronte delle vaccinazioni arrivano tre buone notizie. La prima: l'Italia è prima fra i grandi paesi europei per le fiale già utilizzate in rapporto alla popolazione. La seconda: da lunedì arriveranno in Italia 100 mila dosi del secondo vaccino approvato l'altro ieri dall'Unione europea, quelle dell'americana Moderna, che dovrebbe garantire due anni di immunità. A distribuire alle 293 stazioni vaccinali italiane questo farmaco - che arriverà dagli Stati Uniti via Spagna ma si può conservare facilmente in un normale freezer - saranno le Forze Armate.

ANZIANI E DOCENTI

Terza e importantissima buona notizia: da febbraio dovrebbero ricevere il vaccino tutti i 4 milioni di ultraottantenni italiani assieme a quote di docenti. Questa almeno è la previsione - sulla base del Piano presentato nei giorni scorsi - che ha fatto ieri il commissario all'emergenza Domenico Arcuri che sta provvedendo alla distribuzione delle dosi e che ieri ha annunciato d'averne già fornite 919.000 alle Regioni.

Chi vaccinerà gli italiani con più di 80 anni? In linea di massima i medici di famiglia come ieri ha confermato l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, poi ovviamente le case di cura e, per chi è ricoverato, gli ospedali che si stanno organizzando per vaccinare subito chi si trova in corsia e poi per assicurargli la seconda dose (o Pfizer o Moderna) a domicilio. Secondo le stime attuali entro marzo - cioè entro i prossimi 90 giorni - l'Italia dovrebbe disporre di almeno 10 milioni di dosi, 8,5 milioni circa di Pfizer e 1,5 milioni circa di Moderna. Questi due vaccini vanno però somministrati in due dosi a distanza di una ventina di giorni l'una dall'altra e dunque coprono circa 5 milioni di persone. Per aumentare il numero dei vaccinati altri Stati, come ad esempio la Francia, hanno deciso di allungare la distanza di tempo fra l'inoculazione della prima e della seconda dose scommettendo su un aumento delle capacità produttive delle due aziende rispetto a quelle attuali.

BAYER IN CAMPO

Inoltre per una maggiore velocità della campagna vaccinale fa ben sperare una notizia solo in apparenza minore: ieri una società farmaceutica tedesca che ha già firmato il contratto con l 'Ue per ben 405 milioni di dosi, la Curevac, ha stretto un accordo con il colosso Bayer per produrre i suoi vaccini in tempi brevissimi e in grandi quantità. Nei prossimi giorni Curevac dovrebbe presentare la domanda di autorizzazione alla Ue per distribuire il proprio prodotto, così come AstraZeneca anch'essa ingaggiata da Bruxelles per altre 400 milioni di fiale (16 milioni per l'Italia entro marzo) che saranno prodotte nella fabbrica Catalent di Anagni. Anche Johnson&Johnson sta lavorando alla distribuzione di un proprio prodotto. Entro i prossimi 60 giorni almeno due di questi tre vaccini dovrebbero essere disponibili.

Ma torniamo alla prima notizia sulla velocità di uso dei vaccini. Ad assegnare la prima posizione europea all'Italia (fra i grandi paesi perché in proporzione la Danimarca è leggermente davanti a noi) è stato ieri il sito Our World in Data sulla base dei dati comunicati dai governi. Ieri mattina in valore assoluto l'Italia era al secondo posto in Europa dopo la Germania con 322.943 dosi inoculate contro le 367.331 totalizzate dalla Germania ma in rapporto agli abitanti la classifica si inverte con 5.366 italiani vaccinati per ogni milione di residenti contro i 5.024 tedeschi. Seguono gli spagnoli a quota 4.000 circa e i francesi, staccati, a quota 291.

Il sistema sanitario italiano sembra aver preso una buona velocità (65/70 mila al giorno) nella somministrazione di vaccini, tanto che ieri in serata all'anagrafe nazionale ne risultavano utilizzati 385 mila.

Diodato Pirone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

