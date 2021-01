LA GIORNATA

VENEZIA In balìa di una multinazionale. In balìa di un colosso farmaceutico che a suo piacimento decide, facendo carta straccia degli accordi, quanti vaccini dare e a chi darli, mandando a catafascio il piano pubblico vaccinale. Ecco perché il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, che si è visto ridurre del 53% la fornitura settimanale delle fiale, è infuriato con l'azienda farmaceutica americana Pfizer: «Rischiamo di bloccare tutta la campagna vaccinale, di non fare neanche più i richiami. È una vergogna». E quindi? E quindi, pur avendo le armi spuntate perché tra Regione Veneto e Pfizer non c'è un pezzo di contratto, Zaia è intenzionato a verificare tutte le vie possibili per «tutelare i veneti», in primis quelli che hanno già ricevuto la prima dose di vaccino e che a distanza di 21 giorni aspettano il richiamo. Una seconda fiala che necessariamente deve essere della stessa marca. Ma che succede se Pfizer non manda i vaccini? Il risultato è che ieri sono partiti gli avvisi di sospensione degli appuntamenti vaccinali per la somministrazione della prima dose.

LA COMUNICAZIONE

Venerdì scorso Pfizer ha comunicato al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri un taglio del 29% delle forniture di vaccini all'Italia - 397.800 dosi al posto delle pattuite 562.770 - a causa di improvvisi lavori nello stabilimento belga di Puurs. Sempre «unilateralmente», come ha ribadito Arcuri, l'azienda farmaceutica ha deciso quante dosi consegnare ai 293 punti di somministrazione sul territorio italiano. Senza contraddittorio, senza confronto. Con i seguenti risultati: Trentino Alto Adige -58%, Friuli Venezia Giulia -54%, Veneto -53%, Emilia Romagna -51%.

«È vergognoso quello che sta accadendo - ha detto Zaia -. Non puoi dare un piano di forniture che si traduce in un piano vaccinale, e cioè appuntamenti, lettere di convocazione, programmazione, e a un certo punto dire che ci sospendi del 53% la fornitura mentre ad altre regioni non fai nessun taglio e ad altre fai una riduzione moderata». La domanda è: cosa succederà? Per questa settimana niente, con i risparmi della settimana scorsa - prima e seconda fornitura utilizzate al 100%, la terza al 67,9% - Zaia ha detto che in qualche modo si riuscirà «ad attutire questo grave danno». E poi? «Se la settimana prossima ci venisse messo in discussione anche un solo vaccino, noi non riusciremo più ad andare avanti, il piano vaccinale verrà sospeso, non riusciremo più a fare neanche i richiami».

LA REAZIONE

Cosa può fare il Veneto? Ben poco, ha detto Zaia. «Siamo parte lesa, ma non controparte giuridica. Spero che a livello nazionale si vada giù duri anche per vie legali. E domando: anche agli altri Stati sono state tagliate le dosi come all'Italia? Che tagli sono stati fatti a Germania, Francia, Spagna, Stati Uniti?». Il presidente della Regione si è spinto più in là: «Penso ai veneti che hanno ricevuto la prima dose e che, in base al bugiardino del farmaco, devono fare il richiamo al 21° giorno. E se il vaccino non c'è? Non so come, ma stiamo pensando di tutelarci». Dopodiché Zaia ha lanciato un appello alle altre Regioni, considerato che se il Veneto ha somministrato il 68% dei vaccini, la media italiana non raggiunge neanche il 10%. Significa che da qualche parte ci sono delle scorte. «Spero - ha detto Zaia - che ci sia una distribuzione solidale di quello che c'è, quantomeno un prestito, ma è una regìa che spetta al livello nazionale».

L'INTERROGAZIONE

Intanto l'eurodeputata della Lega, Rosanna Conte, ha presentato un'interrogazione urgente alla Commissione europea perché «faccia rispettare gli impegni presi da Pfizer. Ricordo - ha detto la parlamentare veneziana - che la sperimentazione di questo farmaco è stata possibile anche grazie ai soldi dei contribuenti europei, e quindi anche dei contribuenti italiani». «I ritardi nella vaccinazione - ha aggiunto - sarebbero un fallimento inaccettabile da parte della Commissione, che ha già commesso diversi errori in questa crisi e che ha coordinato gli acquisti dei farmaci con le case farmaceutiche, tra l'altro con procedure su cui è necessario fare maggiore chiarezza».

L'ACCORDO

Consegne permettendo, in Veneto i medici di base entreranno in maniera organica nella squadra della sanità regionale per l'erogazione del vaccino anti-Covid. «In questa fase - ha detto l'assessore Manuela Lanzarin - stiamo procedendo con l'erogazione delle seconde dosi, poi toccherà agli ultraottantenni, quindi, con Astrazeneca in campo, sarà la volta delle coorti dal 1942 in avanti e il numero delle vaccinazioni quotidiane salirà vertiginosamente. Per questo i nostri medici di medicina generale saranno insostituibili per centrare l'ambizioso obbiettivo di finire la campagna vaccinale entro l'estate».

Alda Vanzan

© RIPRODUZIONE RISERVATA

