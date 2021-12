LA SITUAZIONE

VENEZIA Federica Pellegrini è una campionessa abituata ad arrivare sempre prima. Ma nella sfida del Covid, il gradino più alto del podio ha il numero 3: «Questa volta vince la terza», dice non a caso la Divina, alzando in segno di vittoria anche il pollice, oltre all'indice e al medio. È l'immagine della campagna istituzionale con cui la Regione rompe gli indugi della libertà vaccinale, virando decisamente verso l'appello alla dose booster, di fronte a numeri che promettono un Veneto arancione a stretto giro di feste, in cui però gli impianti da sci resteranno aperti in forza di un'ordinanza annunciata dal governatore Luca Zaia.

IL SALVACONDOTTO

I contenuti dovranno essere meglio chiariti. Il provvedimento, atteso già per la prossima settimana, si collocherà infatti in un contesto nel quale fino al 15 gennaio vigono le regole del super Green pass, per cui chi è vaccinato o guarito in fascia arancione può comprare lo ski pass senza limitazioni, mentre gli impianti sono vietati soltanto a chi ha solamente il tampone. Evidentemente bisognerà capire quali saranno le regole dopo quella data e come potrà la Regione introdurre un regime eveventualmente più permissivo.

Per ora c'è l'annuncio di Zaia: «Ci stiamo adoperando perché la montagna invernale non abbia da soffrire. Stiamo predisponendo un salvacondotto per evitare che, se dobbiamo passare in zona arancione, ci siano guai o problemi negli impianti di risalita. In pratica stiamo preparando un'ordinanza affinché, anche in zona arancione, si continui a sciare. Penso che questo sia il minimo che noi dobbiamo agli operatori».

IL VIDEO

Con l'ultimo bollettino, i tassi di occupazione ospedaliera sono al 18% in area non critica e al 16% in Terapia intensiva, quando i tetti per il cambio di colore sono fissati rispettivamente al 30% e al 20%. Ad allarmare è soprattutto la crescita dei pazienti intubati: «Verosimilmente in una settimana passiamo al 20%», stima il presidente della Regione. «Sono preoccupato aggiunge per chi non ha il vaccino. Rispetto quanti mettono di mezzo l'ideologia, anche se non condivido una riga di quello che pensano, perché siamo in un Paese libero con vaccinazione volontaria. Ma ci sono anche tanti che hanno paura di vaccinarsi ed è a loro che vorrei dire: la battaglia la combattiamo insieme e la vinciamo insieme».

A pronunciare quel messaggio nel video, già lanciato sui social e in procinto di sbarcare in tivù (con una versione per la carta), è «un'amica del Veneto si è messa a disposizione gratis». Nel dietro le quinte delle riprese, Pellegrini confida che «in tre ore è uscito un prodotto fighissimo». Zaia la racconta così: «Preso dallo sconforto mi son detto: possibile che non ci sia una comunicazione istituzionale? Non ho mai voluto farla in regime di volontarietà, credevo fosse giusto rimanere asettici. Ma di fronte ai dati sempre più preoccupanti, abbiamo deciso di scendere in campo con una campagna regionale. Ora non escludo ulteriori testimonial oltre a Federica, a cui potremmo chiedere di girare un altro firmato da far circolare a livello internazionale. Spaventato per le possibili reazioni negative dei no-vax? No: quando ho avuto l'idea, ci ho messo un secondo e mezzo a decidere, tanto gli insulti mi arrivano comunque».

LE TRUPPE

A proposito degli attacchi, il governatore solidarizza anche con la stampa, che ringrazia «per il lavoro poderoso fatto». Bersagliati sono pure i sanitari, oltretutto sottoposti allo stress dei ritmi di lavoro. «Sono preoccupato per il morale delle truppe afferma il governatore che hanno diritto a rispetto e ringraziamento, ben sapendo che non avranno un Natale e un Capodanno facili. Noi siamo al loro fianco, cercando di dotarli di dispositivi e strumentazioni. Se potessimo assumere altri operatori, daremmo una mano, ma non c'è disponibilità sul mercato».

Sul piano dell'organizzazione, però, il Partito Democratico invita a fare di più. «Per provare a smaltire le lunghe file in attesa del tampone, è urgente aumentare il numero degli addetti a ricezione e registrazione: non si tratta di personale sanitario, ma amministrativo, non dovrebbero esserci grossi ostacoli», dichiarano le consigliere regionali Francesca Zottis e Anna Maria Bigon. In tema di personale, infine, i sindacati dei medici spiegano i motivi per cui non hanno firmato l'accordo con la Regione sul riparto dei premi Covid. Organizzazioni come Aaroi-Emac, Anaao-Assomed e Cimo sottolineano che, a fronte di «50 euro lordi al mese» a testa, «il riconoscimento del ruolo e delle differenti responsabilità cliniche e legali dei colleghi, anche minimo, sarebbe stato comunque simbolico ma secondo noi andava fatto».

Angela Pederiva

