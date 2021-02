LE TRATTATIVE

VENEZIA Sul fronte dei vaccini, l'Italia chiama e il Veneto risponde. «Siamo pronti a mettere a disposizione gli stabilimenti italiani», ha assicurato ieri il commissario straordinario Domenico Arcuri, dando conto dell'istruttoria aperta in tal senso dall'Unione Europea, che potrebbe preludere a svolte nel reperimento delle forniture. «È innegabile che il mercato rivolto alle istituzioni si stia muovendo e anche parecchio», ha confermato il governatore Luca Zaia, a cui ha fatto seguito l'annuncio della padovana Fidia sulla propria disponibilità «a partecipare alla produzione di vaccini» contro il Covid, «nel rispetto degli accordi in essere con gli attuali partner».

GLI INCONTRI

Da una parte la Regione si sta muovendo per acquisti in autonomia. «Spesso ha evidenziato Zaia questo mercato è alimentato da intermediari che vanno verificati e nel solco della legalità. C'è chi si ferma al primo vaglio perché è l'amico dell'amico e c'è chi invece fa vedere i portoni con l'insegna anche importante. Posso confermare che l'esplorazione è in corso. Qualche incontro c'è stato da parte delle persone incaricate. Se potessimo arrivare ad una soluzione nella legalità, questo vorrebbe dire vaccinare di più». Ma anche sconfessare Bruxelles, secondo il presidente del Veneto: «Ho l'impressione che nelle prossime settimane lo scenario dei vaccini sul mercato europeo cambierà di molto. Il problema reale è rappresentato dall'Europa. Se sarà confermata la possibilità di reperire altri vaccini sul mercato, significherà che l'Ue ha fallito. Ci era stata descritta come una visione quasi monopolistica dei contratti, dove era stato comprato tutto quello che si poteva prendere. Se fosse confermato che non è così, ci chiederemmo quale senso abbia avuto la regia europea».

AD ABANO TERME

Sul coinvolgimento di aziende venete nella produzione per conto di Pfizer e Moderna, rilanciata ieri dal Corriere della Sera, Zaia ha escluso un ruolo dell'istituzione: «Nasce sicuramente da un'interlocuzione tra privati, legittima e auspicabile». È stata poi la stessa Fidia a uscire allo scoperto, precisando di dover comunque anteporre la verifica e l'analisi della documentazione a supporto, nonché il rilascio delle autorizzazioni da parte degli enti regolatori italiani e internazionali, fasi «propedeutiche alla produzione vera e propria, e che coprono necessariamente un arco di diversi mesi». La casa farmaceutica di Abano Terme ha rimarcato di aver già comunicato la propria disponibilità alle autorità competenti ancora nel maggio scorso, sulla base della propria esperienza nella produzione di vaccini per uso umano, con numeri variabili ma nell'ordine di decine di milioni di dosi all'anno. L'impresa veneta non li commercializza, ma li produce per le multinazionali del farmaco, in virtù di specifici accordi.

LA SORVEGLIANZA

A proposito del vaccino, la Regione ha reso noto che al proprio sistema di farmacosorveglianza sono arrivate circa 700 segnalazioni di sospette reazioni avverse, pari cioè allo 0,33% delle 209.326 dosi somministrate (con 92.925 persone che le hanno ricevute entrambe, fra cui i sanitari, per i quali sarà gradualmente ridotta l'esecuzione periodica dei tamponi). «Si è trattato principalmente di dolore al braccio in corrispondenza dell'iniezione e di senso di affaticamento, più qualche riscontro di febbre e cefalea, ma nessun effetto grave o che abbia richiesto il ricovero», ha puntualizzato Francesca Russo, direttore della Prevenzione. «Tutti disturbi analoghi a quelli registrati in occasione della campagna vaccinale contro l'influenza stagionale», ha aggiunto l'assessore Manuela Lanzarin. «Culturalmente siamo abituati a segnalare questo tipo di eventi, tant'è vero che l'Italia è prima in Europa per segnalazioni, con un dato abnorme rispetto agli altri Paesi», ha ricordato Zaia.

Il governatore ha confermato, infine, l'attivazione del tavolo regionale per l'utilizzo sperimentale degli anticorpi monoclonali autorizzati da Aifa: «Il riferimento sarà l'infettivologa Evelina Tacconelli dell'Università di Verona».

Angela Pederiva

