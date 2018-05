Vaccini, da lunedì a casa decine di bimbi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SANITÀ E SCUOLAVENEZIA Sono decine le lettere giunte alle famiglie al rientro dal ponte del Primo Maggio in cui si chiede di regolarizzare la posizione del figlio, altrimenti scatta la sospensione. Sono state consegnate a mano o inviate con raccomandata tra mercoledì e giovedì soprattutto nelle province di Padova e Vicenza. Per ora la chiusura dei cancelli è stata rinviata e anche i tre bambini non vaccinati dell'istituto comprensivo Donatello di Padova, esclusi mercoledì, ieri sono stati riammessi dopo che i genitori hanno consegnato...