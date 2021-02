LA GIORNATA

VENEZIA È sempre la stessa solfa: i vaccini si fanno se i vaccini ci sono. E adesso che il vaccino di AstraZeneca è fuori gioco, essendo riservato alla sola fascia di età tra i 18 e i 55 anni, la Regione del Veneto è costretta a rivedere il piano vaccinale per gli anziani. La decisione assunta ieri dal direttore generale della Sanità Luciano Flor e dalla responsabile della Prevenzione Francesca Russo, poi ufficializzata durante la diretta social e televisiva dal governatore Luca Zaia e dall'assessore Manuela Lanzarin, è di bloccare la vaccinazione dei settantacinquenni. «Non è uno stop - ha detto Zaia - diciamo che le due vaccinazioni non procederanno più in parallelo». Intanto la Regione Veneto, a differenza del Friuli Venezia, ha escluso ulteriori limitazioni contro gli assembramenti: da ieri si è in zona gialla, ma non ci sarà il giallo plus. «Questa settimana voglio investire sulla fiducia dei cittadini», ha detto il governatore, lanciando un appello alla prudenza. Ci sarà invece una ordinanza sulla scuola con tamponi a campione per verificare la diffusione del virus e un ritorno alle origini nel protocollo per la gestione dei contagi: se si troverà un positivo a finire in quarantena sarà il singolo interessato e non più l'intera classe che invece sarà sottoposta a tampone.

I VACCINI

In attesa che, come auspicato da Zaia, anche in Italia vengano autorizzati gli anticorpi monoclonali, il Veneto deve fare intanto i conti con la coperta corta dei vaccini. Confermato il richiamo al personale della sanità e agli ospiti delle Rsa, il 15 febbraio ci sarà la chiamata per i nati del 1941, che sono in tutto 43.346. La settimana successiva, quella del 22 febbraio, doveva esserci - stando al piano vaccinale presentato pochi giorni fa - la chiamata dei settantacinquenni, cioè i nati nel 1946, ma è stato messo uno stop perché la preoccupazione è che poi non ci siano dosi sufficienti per tutti. Quindi, di settimana in settimana, si procederà solo con le chiamate delle persone dagli 80 anni in su: «Gli ultraottantenni in Veneto sono 360mila, significa che ci servono 720mila dosi - ha detto Flor -. Ma se le consegne procedono a colpi di 50mila dosi a volta ci serviranno 14 settimane, cioè tre mesi e mezzo». Partire con gli over 80 è una indicazione nazionale, quella di procedere in parallelo con gli over 75 era un'idea veneta (che potrebbe essere ripresa, ma al riguardo in Regione sono stati vaghi sulle date), certo è che lasciare in attesa sessantenni e settantenni fa discutere, come se un settantanovenne fosse meno a rischio dei più vecchi.

Poi ci sono le categorie dei servizi essenziali - forze dell'ordine, insegnanti, commessi - cui sarà riservato il vaccino AstraZeneca previsto in arrivo in Veneto tra il 15 e il 22 febbraio; a occuparsene dovrebbero essere medici di base e farmacie. Ma quali vaccini saranno usati per i lavoratori dei servizi essenziali con più di 56 anni dal momento per loro è precluso AstraZeneca?

Quanto all'aspetto contabile, finora il Veneto ha somministrato 182.163 dosi tra Pfizer e Moderna, vaccinando completamente 68.584 persone, più di un decimo del totale italiano (648.640).

FIDUCIA

Con il ritorno ieri in fascia gialla, il Veneto ha visto riaprire bar, ristoranti, musei. E, soprattutto, la gente ha potuto muoversi da un Comune all'altro. Stavolta Zaia ha deciso di non inasprire le restrizioni: «La preoccupazione è grande, ma sono convinto della necessità di un patto con i cittadini. Diamoci una mano. Quello che accadrà in queste ore in queste settimane ci darà la contabilità a fine febbraio. Per ora non ci sarà nessuna ordinanza, anche se avrei potuto presentarne una contro gli assembramenti. Voglio investire fino in fondo sui cittadini». La permanenza in zona gialla è certa fino a venerdì, quando la cabina di regia di ministero e Istituto superiore di sanità analizzerà i nuovi dati ed emetterà il verdetto. «Il venerdì è sempre la giornata del giudizio, speriamo di essere confermati in giallo». A proposito di dati, nelle ultime ventiquattr'ore ci sono stati altri 75 morti che portano il totale dei decessi a sfondare il tetto dei 9mila, per la precisione 9.023. Solo 322 i nuovi contagi, mentre continuano a svuotarsi gli ospedali: -61 posti letto nelle aree non critiche, -17 nelle rianimazioni.

SCUOLA

Per quanto riguarda la scuola, la vicepresidente Elisa De Berti ha riferito che i trasporti il primo giorno hanno funzionato con 1.087 corse supplementari e 463 autobus aggiuntivi: «A parte qualche sbavatura sono soddisfatta di come è andata. Terremo monitorata la situazione nelle prossime due settimane». Un monitoraggio sanitario riguarderà invece le superiori con controlli a campione. Zaia ha detto che nella stessa ordinanza si cambieranno i criteri di sorveglianza: oggi se si trova un positivo tutta la classe sta a casa, ma visto il miglioramento della situazione epidemiologica l'idea è di tornare a fare i tamponi subito senza mandare in isolamento i ragazzi.

Alda Vanzan

