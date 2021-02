LA TRATTATIVA

VENEZIA La trattativa sui vaccini del Veneto, condotta in sinergia con il Friuli Venezia Giulia e con l'Emilia Romagna, diventa un caso politico internazionale. Ieri un portavoce della Commissione Europea ha puntualizzato che «la strategia dell'Ue è di negoziare insieme» e che «gli Stati membri sono d'accordo a non avviare negoziati paralleli». Ma il governatore Luca Zaia tira dritto, ventilando novità già per le prossime ore: «Se qualcuno a Bruxelles è convinto che l'acquisto in autonomia sia illegale, deve dirlo formalmente e non attraverso dichiarazioni anonime. Siccome però così non è, noi andiamo avanti».

Gli uffici legali delle parti sono al lavoro da giorni per sciogliere il nodo giuridico della questione. «Noi ha ricordato Zaia eravamo partiti con l'idea che fosse impossibile comprare vaccini al di fuori degli accordi europei. Ne avevo avuto conferma anche da un'interlocuzione importante. Nessuno ha potuto leggere i contratti, ma immagino che l'accordo europeo abbia di fatto vincolato gli Stati membri. Adesso però si presenta un nuovo scenario: c'è una quota di vaccini, sull'ordine di decine di milioni di dosi, in mano a intermediari a livello mondiale, professionisti e non faccendieri. Se è vero questo, e se il camion si carica alla fabbrica, abbiamo il dovere anche etico di esplorare fino in fondo questa strada».

Dunque le Regioni invocano il diritto di procedere come soggetti attuatori all'emergenza nell'acquisto dei vaccini, così come già fanno con i farmaci, a prescindere dalle intese comunitarie che coinvolgono i Governi nazionali. Cioè quelle citate dal portavoce della Commissione Europea, quando ha sottolineato che «tutti gli Stati membri dell'Ue fanno parte di tutti i contratti negoziati» e quindi «non c'è alcuna possibilità legale per loro di negoziare contratti bilaterali con le compagnie farmaceutiche che fanno parte del portafoglio Ue». Questione di politica e di legge, secondo Bruxelles: «Tutti gli Stati membri hanno concordato di lavorare congiuntamente, nell'ambito della strategia dell'Ue per i vaccini anti-Covid. Questo comporta diritti e obblighi. Ciascuno Stato membro ha il diritto di esercitare l'opt out (l'opzione di rinuncia, ndr.) da un contratto negoziato con una specifica società e di impegnarsi, in seguito, in negoziati bilaterali con la società. Ma se uno Stato membro non esercita l'opt out, allora ha l'obbligo di non negoziare in parallelo con la società». Finora nessun Paese, nemmeno l'Italia, ha scelto quell'opzione.

Ha ribattuto il presidente della Regione: «Delle due, l'un++++a. Se mancano i vaccini, conviene recuperare quelli del mercato parallelo, visto che escono dalle stesse case farmaceutiche. Se invece si pensa che i vaccini non servano, lo si dica con atti formali e non con dichiarazioni di anonimi portavoce. Non ci stiamo muovendo in contrapposizione a nessuno, siamo semplicemente mossi dal dovere etico e legale di scandagliare ogni via utile a combattere il Covid». I preventivi non mancano. «Il direttore generale Luciano Flor ha rivelato Zaia ha chiesto la formulazione di un'offerta scritta a una delle due aziende con cui siamo in trattativa. Il quantitativo minimo che ci viene prospettato è rilevante, per cui potrebbe interessare anche il Friuli Venezia Giulia e l'Emilia Romagna. Nel frattempo ci sono arrivate altre tre proposte di acquisto, oltre a quelle del vaccino cinese e dello Sputnik russo, che però non consideriamo in quanto non ancora autorizzati».

Intanto monta la polemica con la Cgil, critica nei confronti delle operazioni autonome. Zaia è sbottato: «Siamo senza vaccini, le persone sono disperate e qualcuno dice che è una fuga in avanti? Non ho parole, mi sembra una roba allucinante. Queste sono dichiarazioni dettate dall'odio personale». Replica del segretario regionale Christian Ferrari: «Nella nostra posizione non c'è nulla di politico, o di pregiudiziale. Tant'è che riteniamo un errore ciò che sta facendo il Veneto, ma anche altre Regioni. Noi crediamo nei valori dell'uguaglianza e dell'universalità del diritto alla salute e alla cura. E pensiamo che sia controproducente scatenare la guerra tra regioni sui vaccini».

Quelli che già ci sono, cioè PfizerBiontech e Moderna, hanno permesso finora di somministrare 232.448 dosi (con 105.746 persone immunizzate). Quanto ad AstraZeneca, destinato per il momento ai lavoratori della scuola, è previsto che ne arrivino rispettivamente 23.900 e 58.900 nelle prossime due settimane. «La circolare del ministero della Salute ha disposto che il richiamo venga fatto dopo 12 settimane», ha annunciato l'assessore Manuela Lanzarin, sollevata all'idea di poter gestire meglio gli eventuali ritardi nelle forniture.

Angela Pederiva

