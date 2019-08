Vaccini, al ritorno a scuola 10% di alunni fuori regola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOMILANO «Perché avveleni tuo figlio? Mercurio e alluminio nel suo sangue», è la scritta a caratteri cubitali comparsa qualche giorno fa sulla facciata del centro vaccinazioni di Mascalucia, nel catanese. La riapertura delle scuole è ormai imminente e la protesta dei no vax riprende vigore. Ma dal 10 luglio il termine ultimo è scaduto: per entrare a scuola gli alunni da zero a sedici anni devono essere in regola con le dieci vaccinazioni obbligatorie previste dalla legge Lorenzin del 2017. Chi ha meno di sei anni e non ha seguito la...