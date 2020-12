LA STORIA

LONDRA Con tutto l'entusiasmo dei suoi novant'anni, Margaret Keenan non ci ha pensato due volte quando le hanno proposto di essere la prima a farsi vaccinare contro il Covid. «Il miglior regalo di compleanno anticipato che potessi desiderare», lo ha definito la signora, che compie 91 anni la settimana prossima e come tutti non ne può più di stare sola a casa e di dover rinunciare a una vita che nel suo caso è ancora molto attiva e operosa.

Nata a Enniskillen in Irlanda del Nord, Margaret, detta Maggie, vive a Coventry da più di sessant'anni ed è lì che ha incontrato suo marito Philip, mancato qualche anno fa e anche lui fuggito giovane dalla povertà dell'Ulster. Ed è sempre lì, all'ospedale universitario, che l'infermiera di origine filippina May Parsons le ha iniettato con mano ferma e molta emozione la prima dose del vaccino della Pfizer.

Del vaccino Maggie non ha paura, anzi: le fa piacere poter essere un modello per gli altri. «Non è ancora sceso. Al momento non so come mi sento, solo così meravigliosamente strana, in realtà», ha commentato subito dopo l'iniezione, dicendo che il suo esempio «magari aiuterà altre persone a farsi avanti e a fare quello che ho fatto io, a provare e a fare tutto quello che possono per liberarsi da questa cosa terribile».

E quindi con una maglietta di uno sgargiante turchino con sopra scritto Buon Natale, Margaret è diventata la testimonial involontaria del V-Day, l'inizio della più grande operazione di vaccinazione di massa dei tempi recenti. Testimonial perfetta, garantiscono i vicini di casa, che la conoscono da anni e ne apprezzano la gentilezza, l'energia, quel suo modo premuroso di chiedere a tutti come stanno e di salutare con un sorriso.

«Non penso che ci sia nessuno di così adatto a segnare un momento storico», ha commentato una giovane abitante del quartiere, riferendosi a tutte quelle virtù che fanno di Maggie un'icona nazionale, uno di quei simboli in cui il Regno Unito ama rispecchiarsi soprattutto in un periodo di crisi come questo, tra pandemia e Brexit. «La vedi davanti a casa che tiene tutto in ordine, che ramazza le foglie. È proprio una persona autentica e tutti nella comunità la amano», ha raccontato Heather Connelly, altra vicina di casa. «Ho parlato con Maggie questa mattina per congratularmi e lei mi ha detto che l'unica cosa che la seccava è che ora tutti sanno quanti anni ha», ha proseguito la Connelly. «Uno non si immagina che abbia 91 anni. Non dimostra la sua età ed è molto attiva e indipendente».

Non solo lavorava come commessa in una gioielleria fino a quattro anni fa, ma ama cucire, tanto che non è raro che qualcuno le porti delle tende da sistemare o un orlo da accorciare. Per un altro vicino, Dilys Webb, «è veramente una roccia e la persona perfetta a cui dare il primo vaccino». Minuta, vivace, è sempre in giro e va a farsi la spesa da sola: guai se qualcuno si offre di portarle i pacchi. Fino alla pensione ha lavorato come cameriera in un pub della zona, il Walsgrave, e un'altra vicina ha raccontato che Maggie «non disdegna un goccio di whisky».

Nessuno della famiglia Keenan - due figlie e quattro nipoti - è stato colpito dal Covid, e tutti hanno rispettato le regole, tanto che ora si possono godere un Natale insieme, ha raccontato Maggie alle telecamere che riprendevano il momento del vaccino. «Se posso farlo io alla mia età lo potete fare anche voi», ha aggiunto, prima di procedere commossa, spinta da un infermiere, attraverso i corridoi dell'ospedale, tra gli applausi dei medici e del personale sanitario in una giornata che non si aspettava di vivere da protagonista. «Io vi dico di farlo, perché non costa nulla ed è la cosa migliore che sia mai successa».

Cristina Marconi

