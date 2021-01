LA CAMPAGNA

VENEZIA Ieri in Veneto sono state vaccinate altre 8.232 persone, fra sanitari degli ospedali e del territorio, nonché ospiti e operatori delle case di riposo e delle strutture di accoglienza. Il numero porta a 55.131 il totale in regione, che superala Toscana anche in termini relativi e guida definitivamente la classifica nazionale, con il 70,3% di dosi somministrate sul totale di quelle ricevute (100% della prima fornitura arrivata il 28 dicembre, 41,6% della seconda consegnata il 7 gennaio). La media italiana, secondo il monitoraggio della struttura che fa capo al commissario straordinario Domenico Arcuri, è infatti del 49,6%.

I MEDICI

Nell'operazione, in cui il consigliere regionale azzurro Alberto Bozza auspica il rapido coinvolgimento anche di «disabili e familiari», saranno mobilitati pure i medici di base. «Dobbiamo solo aspettare dice l'assessore Manuela Lanzarin la disponibilità di un cospicuo numero di dosi e la fattibilità della somministrazione nei loro ambulatori, che potrà essere garantita ad esempio dal vaccino di AstraZeneca, il quale non richiede una catena del freddo come quella di Pfizer Biontech. Nel frattempo incontreremo comunque la categoria, già lunedì, per fare il punto sui tamponi: in questi due mesi i medici di medicina generale hanno dato un apporto fondamentale all'attività di diagnosi e li ringraziamo ancora una volta per questo». Sempre la prossima settimana verrà divulgato un primo resoconto dell'adesione da parte delle farmacie: i primi dati parlano di un'ottantina di strutture. A proposito di scadenze, è in agenda pure la valutazione sulla ripresa dell'attività libero-professionale negli ospedali, mentre è già in corso il ragionamento sulla necessità di assumere più infermieri.

GLI INFERMIERI

Al riguardo la Fp Cgil torna all'attacco. Dice il segretario Ivan Bernini: «Nessuno può più affermare che non si trovano lavoratori: si tratta piuttosto di decidere e assumere iniziative straordinarie che guardino alle priorità del momento e che preparino il terreno per il futuro». Il sindacato snocciola i numeri relativi al concorso di novembre: «A fronte di 190 assunzioni previste, vi sono 2.461 idonei. Il 29 ottobre, l'assessore regionale alla Sanità affermava che mancano nel Veneto 1.300 medici e 2.500 infermieri. Per quanto riguarda gli infermieri, se c'è la volontà, si possono coprire le carenze. Considerando, peraltro, che a quel concorso non hanno partecipato gli infermieri neolaureati appena pochi giorni dopo la sua effettuazione e che, stante sempre alle parole dell'assessore Lanzarin, dovrebbero attestarsi su circa 350 persone. Si può quindi indire un nuovo concorso per non lasciarseli scappare». Da tempo le associazioni di rappresentanza residenze per anziani chiedono di bloccare o posticipare le assunzioni da parte delle Ulss, per evitare il travaso proprio dalle case di riposo, oppure propongono incrementi economici ai propri infermieri parificandoli a quelli della sanità pubblica sempre con l'obiettivo di farli rimanere. «Entrambe le proposte evidenzia Bernini ci appaiono sbagliate. Vanno assunti tutti gli infermieri in graduatoria da parte delle Ulss e, per evitare di sguarnire le Rsa, bisogna mantenerne parte in distacco temporaneo nelle strutture per anziani, almeno fino alla fine dell'emergenza». Il tema è stato al centro ieri di un confronto tecnico fra la Regione e le organizzazioni sindacali.

A.Pe.

