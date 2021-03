IL CASO

VICENZA Aveva invitato pubblicamente i camici bianchi a vaccinarsi contro il Covid e per questo il presidente dell'Ordine dei medici di Vicenza, Michele Valente, è stato oggetto di una campagna di offese e minacce, addirittura di morte, da parte di anonimi esponenti no-vax. «Muori tu e tutti quelli che si vaccinano come te», ma anche «ti auguriamo di morire di Covid, ma, siccome è un virus inventato, speriamo che tu muoia presto di qualche altra malattia». Il tutto tramite social o anche mail giunte in forma anonima al professionista, che a gennaio aveva scritto una lettera aperta per invitare i medici vicentini ad aderire in massa alla campagna vaccinale. Cosa che poi è avvenuta, dato che il 95% dei camici bianchi della provincia si è sottoposto alla profilassi anti-Covid. A Valente è giunta la piena solidarietà degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri del Veneto, e del presidente di Fnomceo (la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici), Filippo Anelli. «Queste minacce, anche se vili ed anonime, non devono essere sottovalutate in un momento - scrivono gli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri del Veneto - estremamente difficile per tutto il Paese. Ribadiamo ancora una volta che i vaccini hanno salvato l'umanità in un recente passato e ci salveranno anche questa volta».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA