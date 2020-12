«Vaccinarsi contro il covid è un dovere per noi professionisti del settore sanitario ed è eticamente corretto. Dovremmo tutti diventare dei testimonial del vaccino: io metterei una bella spilletta a tutti quelli che lo hanno fatto. Con la scritta: Sono felice perché sono riuscito a vaccinarmi». Dice così Raffaella Pistrino, 54 anni, da qualche mese dirigente socioassistenziale all'Azienda pubblica per i servizi alla persona La Quiete di Udine (circa 200 dipendenti e 400 anziani ospiti), che sarà fra le prime 265 persone in Friuli Venezia Giulia a ricevere, domenica, la profilassi anti-coronavirus.

Quando lo ha saputo?

«Martedì sera, appena arrivata a casa. Mi ero appena rilassata, quando mi chiama il direttore generale Salvatore Guarneri e mi dice: Guardi, c'è questa possibilità. Cosa ne dice?. Io ho risposto subito: Volentieri. L'ho detto senza neanche pensarci. L'orientamento era già lì. Abbiamo visto Bergamo o ce lo siamo già scordati? Abbiamo visto cosa è successo in altre case di riposo? Noi di covid, alla Quiete abbiamo avuto solo un morto, durante la seconda ondata. Ma in altre strutture friulane c'è stato un impatto peggiore».

Secondo lei è un dovere vaccinarsi per un sanitario?

«È un dovere. La letteratura, il ministero sostengono questa cosa. E poi c'è da dire che non è che i giovani siano risparmiati. Dipende da che carica virale arriva. È una roulette russa. Ho delle colleghe in ospedale che sono state contagiate: qualcuna è andata anche in semintensiva».

Ci sono i negazionisti, i complottisti e gli scettici. Fra questi c'è anche chi dice di aver paura del vaccino perché non sarebbe stato abbastanza testato. Lei ha paura?

«No, nessuna paura. I farmaci prima di arrivare nelle farmacie hanno una decina di anni di sperimentazione. Ma l'ultima sperimentazione avviene proprio sul banco del farmacista, perché è in quel momento che arriva ai grossi numeri. Posso capire che con il vaccino anticovid si sia andati veloci, ma c'è stato uno sforzo collettivo dei ricercatori di tutto il mondo. I negazionisti non riesco proprio a capirli. Per me è inconcepibile l'idea di non vaccinarsi».

Per chi lo fa?

«Lo faccio proprio per i nostri ospiti. Ma anche per chiunque io incontri. Da marzo non uso più il bus, vado poco a fare la spesa. Ma, se lo faccio, so che posso continuare ad entrare nei nuclei della struttura, a vedere come stanno le nostre équipe, se i dipendenti si sentono sereni, se invece vedo degli occhi stanchi. O magari solo a portare la merendina. Cose di cuore, che ti fanno girare la giornata».

Fra i suoi familiari qualcuno ha dovuto fare i conti con il virus?

«La mamma ultranovantenne del suocero di mia nipote, purtroppo, è morta».

È orgogliosa di essere fra i primi vaccinati?

«Sarei stata più felice se mi avessero detto: Domani arriva il vaccino per tutti i 400 ospiti della struttura. Ci sono dipendenti che sarebbero venuti anche alle 4 a fare le iniezioni».

Camilla De Mori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA