Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL FOCUSROMA «Gli americani hanno già scelto dove trascorreranno le vacanze: in Grecia, nelle isole Covid-free». Parola di Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, che punta il dito contro il lento progredire delle vaccinazioni: «Avevamo proposto di seguire il modello della Grecia, però al momento da noi non si può. Il passaporto vaccinale arriverà bene che va a giugno, ma è adesso che la gente prenota e se non ha garanzie...