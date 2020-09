Vacanze al mare vicino Roma, senza fare viaggi, per risparmiare e acquistare una bicicletta elettrica «indispensabile soprattutto in tempi di Covid». Tutto ciò in attesa di un bonus che ancora non arriva, «e speriamo che ci sia dato nei prossimi mesi». Nella Capitale sono tanti i cittadini che hanno deciso di investire sulle due ruote, spesso nella vana speranza di ricevere un contributo in tempi rapidi, e che ora attendono novembre per provare a recuperare almeno in parte le cifre spese per l'acquisto fatto durante la stagione estiva. Tra questi c'è V.U., un ingegnere romano che lavora per un'azienda multinazionale che ha una sede anche nella Città eterna.

Perché ha deciso di acquistare una bici in questo periodo?

«Visto il momento che stiamo attraversando, credo che le due ruote siano indispensabili per potersi muovere in città, limitando anche i rischi di contagio da coronavirus».

Che scelta ha fatto, quindi?

«Ho acquistato una bicicletta elettrica, anche se mi è costata un migliaio di euro, perché permette di muoversi bene a Roma, ma anche fuori città».

Un investimento fatto confidando nel bonus?

«Sì, quest'estate ho deciso di investire sulla bici elettrica anche perché contavo di poter utilizzare il bonus, come dicevano, per ridurre i costi a mio carico almeno di una metà».

E invece non è stato così, almeno per adesso.

«Purtroppo fino a ora non è stato erogato nulla. Speriamo che arrivi più in là. E che sia per tutti, in modo da poter rientrare in parte della spesa sostenuta».

In mancanza di bonus, ha dovuto fare economia in altri settori?

«Sì, per quest'anno ho parlato con la mia famiglia e abbiamo deciso di risparmiare sulle vacanze, dando la priorità all'acquisto della bicicletta elettrica».

A cosa avete rinunciato, in particolare?

«Non ci siamo spostati per viaggi lontano dalla nostra città ma abbiamo passato le ferie sul litorale vicino Roma, in una casa di famiglia. Per quest'anno è andata così, ora aspetto di vedere cosa si può fare per recuperare il contributo che ci aspettavamo».

Fabio Rossi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA