L'INCIDENTE

MILANO Un viaggio a Petra, la città rosa scolpita nella roccia. Si arriva percorrendo una gola lunga un chilometro e così hanno fatto ieri Alessandro Ghisoni, ingegnere piacentino di trentadue anni, la moglie Sonia Garbelli, fotografa specializzata in matrimoni e ritratti di bimbi, e i cognati di lui. Sposati da luglio, appassionati di viaggi, Alessandro e Sonia hanno scelta la Giordania per un tour e la visita al sito archeologico era il pezzo forte. Un luogo magico ma fragilissimo, scavato tra le rocce del deserto, che con la pioggia può trasformarsi in una trappola. E così è stato: alcuni grossi massi si sono staccati dalla parete e hanno colpito Alessandro Ghisoni alla testa, uccidendolo.

PIOGGE ABBONDANTI

L'uomo si è accasciato ed è stato soccorso da due medici che facevano parte della comitiva di escursionisti. Sembrava che potesse riprendere i sensi, ma il suo cuore ha smesso di battere sull'ambulanza che lo stava trasportando in ospedale. Le autorità locali stanno ricostruendo ciò che è accaduto grazie anche all'aiuto delle telecamere di sorveglianza, ma le cause dell'incidente - ha spiegato all'agenzia di stampa giordana Petra Suleiman al-Farajat, il presidente dell'autorità regionale di quella zona - vanno ricercate nelle piogge abbondanti abbattutesi negli ultimi giorni sulla regione, che hanno eroso il terreno. Il sito archeologico patrimonio dell'Unesco, che richiama un milione di visitatori all'anno, è infatti da tempo sotto stretta sorveglianza. Pur essendo in una zona desertica, è soggetto a inondazioni come quella terribile del novembre 2018, quando un'ondata di maltempo eccezionale seminò il terrore tra le rovine che hanno più di duemila anni. Circa 3700 turisti vennero salvati dalle guide e dai venditori di souvenir, che spinsero i visitatori fuori dalla gola che porta ai monumenti e li misero al sicuro sui sentieri sopra la tomba del Tesoro. Ma la minaccia, per Alessandro Ghisoni, arrivava da un'altezza di ottanta metri, dalla parete di roccia da cui si sono staccati i grossi massi che l'anno colpito. È morto accanto alla moglie Sonia, sua compagna di vita e di avventura: era lei, fotografa di professione appassionata di ritratti, a catturare le immagini dei loro viaggi intorno al mondo, passione che li ha uniti. Scappavano appena avevano un po' di tempo, ma tornavano sempre a Piacenza, alla loro casa e ai loro affetti.

L'AUTOPSIA

In città Alessandro lascia solo buoni ricordi. Lavorava nel team di progettazione e innovazione dell'ufficio tecnico della Bolzoni, azienda che produce materiali e attrezzatura per la logistica. «Alessandro era in Bolzoni da otto anni. Era un ingegnere brillante e appassionato e stimato da tutto il gruppo nel mondo per il suo talento e la sua umanità: era davvero un ragazzo straordinario, una persona meravigliosa, un faro per l'azienda», dicono. Il corpo sarà rimpatriato dopo l'autopsia, l'ambasciata d'Italia ad Amman, in stretto raccordo con la Farnesina e in contatto con le autorità locali, segue il caso.

Claudia Guasco

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA