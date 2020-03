I sindacati non fanno sconti agli imprenditori: «Chi fa il furbo e tiene aperta la fabbrica senza fornire la piena sicurezza ai lavoratori deve essere punito severamente», avverte Gianfranco Refosco, segretario della Cisl del Veneto.

Decine di scioperi in Veneto, i lavoratori hanno paura. Il governo ha fatto un pasticcio lasciando aperte le imprese?

«Durante l'emergenza ho deciso di non fare polemiche politiche: è una situazione mai vista prima, il governo interviene ogni giorno con provvedimenti che correggono quelli precedenti e siamo in attesa di maggiore chiarezza. Ora mi interessa che vi sia una definizione precisa dei protocolli per chi lavora e che venga applicata con rigorosità. Se si ammala una persona sul posto di lavoro porta il virus anche in famiglia».

Più facile rispettare le norme per grandi o piccoli imprenditori?

«Tante imprese medie o piccole hanno già deciso di chiudere per sanificare e ripartire sicure, c'è una coscienza molto diffusa della priorità della salute. Non è impossibile applicare le misure. Le aziende che non ce la fanno, si fermino».

E nelle grandi aziende?

«Per loro c'è anche il problema dei trasporti: bisogna rispettare la distanza di sicurezza anche sui mezzi pubblici. Si facciano doppie corse. Abbiamo tanti bus fermi, utilizziamoli per portare al lavoro i dipendenti della Luxottica e di altre grandi aziende dell'occhialeria».

La Regione che può fare per la sicurezza in fabbrica?

«Molto. Intanto l'assessore Donazzan ha convocato subito una videoconferenza e un'altra ci sarà oggi per analizzare le decisioni attese del governo. La Regione sta intensificando i controlli, ma nel nostro territorio ci sono tantissime Pmi ed è difficile avere un quadro completo. Ma tutti, sindacati, imprese, istituzioni, mi sembrano impegnati in questa sfida». (m.cr.)

