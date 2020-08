VENEZIA È un caso quantomeno singolare dal momento che ha come protagonista un operatore socio sanitario dipendente di una casa di riposo di Mestre, l'Antica scuola dei Battuti, dove nell'ultima settimana è esploso il principale focolaio del Veneziano. L'uomo, residente a Mestre, è stato denunciato ai carabinieri dall'Ulss 3 Serenissima per essere partito per le vacanze senza aver aspettato l'esito del tampone per il coronavirus a cui era stato sottoposto come operatore sanitario. Il fatto è che, una volta arrivato a Teramo, in Abruzzo, è risultato positivo al virus: ora, dopo essere stato ricoverato nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale abruzzese, è stato messo in isolamento in una struttura assieme alla moglie, che però non aveva effettuato il tampone e non è nemmeno risultata positiva ai controlli a cui è stata sottoposta in ospedale a Teramo. La donna, quindi, è in isolamento come contatto diretto con un positivo, il marito. Questo mentre, nel Veneziano, è cominciato l'iter della ricerca dei contatti dell'operatore socio sanitario che adesso rischia un procedimento in procura a Venezia per aver violato le prescrizioni a cui si deve attenere chi è in attesa dell'esito di un tampone. La legge prevede che si stia a casa: lui è invece andato in vacanza.

