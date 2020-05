PADOVA Esce per andare a trovare un'amica, anziana di 88 anni multata di 550 euro. La Polizia locale di Vigonza, in provincia di Padova, ha fermato una donna mentre camminava in via Paradisi a Peraga di Vigonza. «Sto andando a trovare un'amica!», ha risposto l'anziana. Ma i semplici amici, come è stato più volte chiarito, non rientrano nella categoria dei congiunti, ai quali invece è ora consentito andare a far visita, e pertanto no rappresentano un valido motivo per lo spostamento. Gli agenti hanno così dovuto procedere con la sanzione che è di 550 euro. «Sono disperata! Mia nonna ha preso 550 euro di multa perché in via Paradisi l'hanno fermata e ai vigili ha detto che non andava da una congiunta, ma da una sua amica - spiega la nipote -. Ha risposto in maniera onesta e sincera dicendo la verità: in giro ci sono persone che escono inventandosi congiunti mai esistiti. Mia nonna prende 820 euro di pensione e questi soldi non li ha. Lei ha sempre rispettato tutto nella vita, paga sempre prima della scadenza le bollette. Non voglio fare la vittima, ma mi sembra davvero esagerato: se invece di dire la verità, rispondeva che stava passeggiando a multa non se la prendeva! Alla fine le pagheremo noi la multa perché lei non vuole fare querele o ricorsi». La notizia è arrivata anche all'orecchio dei consiglieri di opposizione che hanno parlato di «tolleranza e rispetto della legge a corrente alternata da parte dell'amministrazione. I nomadi sono bellamente arrivati, in più ondate, a Vigonza e hanno abusivamente occupato il campo e nessuno li ha visti o fermati, invece un'anziana che dice la verità e non cerca sotterfugi, riceve una multa come premio».

