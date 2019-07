Va a morire a Zurigo Indagato presidente dell'associazione Exit Italia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TORINO Alessandra, 46 anni, siciliana, insegnante, è morta il 27 marzo , vicino a Zurigo, in Svizzera, nella clinica Dignitas, che pratica l'eutanasia. La procura di Catania ha aperto un fascicolo, che vede come indagato per istigazione al suicidio il torinese Emilio Coveri, presidente dell'associazione Exit Italia, che propugna il diritto a scegliere di smettere di vivere, e della quale la donna siciliana era tesserata. L 'insegnante soffriva di depressione e di una nevralgia cronica, la sindrome di Eagle. Quando partì per la Svizzera, il...