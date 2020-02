L'indicazione arriva da uno studio firmato dall'Istituto di Virologia di Wuhan, dall'Accademia cinese delle Scienze e dall'Istituto di farmacologia di Pechino: contro il Coronavirus utilizzare anche la clorochina prescritta per la prevenzione e la terapia della malaria. Un farmaco sviluppato nel 1930. È nell'elenco dei medicinali su cui punta la Cina per fermare l'avanzata del virus.

«Al momento è ancora complesso valutare la reale efficacia di potenziali terapie. Si devono creare gruppi di confronto, testare la risposta dei pazienti ed essere certi che sia stato davvero questo o quel farmaco a guarire» commenta Silvio Garattini presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri a Milano.

L'Oms ha annunciato che non esistono cure efficaci conosciute. Anche questo vecchio farmaco potrebbe inibire l'infezione?

«In questo momento ci si deve affidare alle risorse che abbiamo, parlo soprattutto degli antivirali. Dal momento che tutto il nuovo dovrebbe essere sperimentato prima su ampia scala. I passaggi chiedono molto tempo».

Ci si deve rivolgere agli antivirali adottati contro la Sars, per esempio?

«Sì, contro la Sars ma anche contro l'Hiv. Dobbiamo lavorare con ciò che è stato approvato sull'uomo».

Anche la clorochina?

«Un gruppo di ricercatori francesi ha inoculato la clorochina, che non è un antivirale, in scimmie infettate da Coronavirus. I sintomi sembrano essere migliorati».

Si lavora per tentativi?

«Non parlerei di tentativi. I protocolli, anche nelle emergenze, sono precisi. I gruppi di controllo, assicurando a tutti le cure di emergenza, servono proprio per capire quale farmaco o quale mix di farmaci sono più efficaci».

Ma dopo quanto tempo un antivirale agisce?

«Si vede anche dopo un giorno grazie alle analisi. Ma, ripeto, solo le ricerche su un gran numero di pazienti ci possono fare capire qual è la strada giusta da seguire».

In Cina i grandi numeri ci sono, la lotta al virus può contare su diverse armi?

«I dati che abbiamo non mi sembrano esaustivi, non abbiamo certezza delle condizioni reali della Cina e della diffusione dell'infezione virale».

Si riferisce ai numeri?

«Non sappiamo, per esempio, se le persone che sono decedute avevano anche altre malattie e il virus ha aggravato le condizioni. Sarebbe importante anche avere una mappa aggiornata dei decessi. Se in campagna o città».

A che sta pensando?

«La popolazione cinese vive in zone con alto tasso di inquinamento atmosferico. I loro polmoni sono fortemente a rischio e l'infezione potrebbe trovare terreno fertile per attecchire».

Ad un suo collega cinese che consigli si sentirebbe di dare?

«Di affidarsi all'armamentario farmacologico che abbiamo a disposizione. È questa la via logica da seguire. A latere si possono anche fare sperimentazioni ma ora si deve agire subito».

Quando potremo avere risposte dalle terapie?

«Solo tra due settimane potremo avere certezze»

Carla Massi

