Uscita dalla porta, il rinnovo con una estensione dell'Ape sociale sta per rientrare dalla finestra. Il governo sarebbe pronto a recepire alcune delle indicazioni che sono arrivate dalla Commissione tecnica presieduta dall'ex ministro del lavoro Cesare Damiano. A partire da un ammorbidimento dei requisiti per accedere allo scivolo per i lavoratori edili. La Commissione Damiano aveva proposto di portare da 36 anni di contributi a 30 anni, il...