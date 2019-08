Usa, via ai test sui missili: è corsa al riarmo ma la Cina è in vantaggio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONEW YORK Era un missile convenzionale, non a testata nucleare. Ma il suo lancio può avere un valore storico, e negli anni futuri potrebbe essere citato come il missile che ha ufficialmente ricominciato la corsa agli armamenti. È il missile da crociera della serie Tomahawk che gli Usa hanno lanciato all'alba di lunedì dalla base sull'isola San Nicolas, al largo delle coste della California. Il missile Cruise ha percorso 500 chilometri, e cioè aveva una gittata che fino a tre settimane fa non sarebbe stata ammessa. Solo con l'uscita...