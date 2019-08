Usa, uccise al parco le mamme anti-armi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VIOLENZANEW YORK Falciate da un ignoto killer. Crivellate di colpi al petto. Così sono state abbattute a Chicago due mamme che da cinque anni cercavano di fare bastione contro la violenza. La 26enne Chantel Grant e la 36enne Andrea Stoudmire passavano le sere di bel tempo in uno spazio erboso nel cuore della città per assicurare ai bambini del quartiere qualche ora di attività e gioco all'aperto, protetti dalla violenza che vessa le loro strade. Chantel e Andrea erano socie fondatrici di Mask, (Mothers against senseless killings),...