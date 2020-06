LE MOBILITAZIONI

NEW YORK La bella giornata di sole ha trasformato ieri le manifestazioni antirazziste negli Usa in una festa prolungata, in cui gli slogan si sono alternati a musica e balli. Il coprifuoco è stato sollevato a New York e in varie altre città, mentre il movimento nato dopo l'uccisione di George Floyd a Minneapolis assume ogni giorno di più un carattere pacifico: «Abbiamo visto quanto di buono la nostra città può offrire» ha commentato il sindaco Bill De Blasio. Le dimostrazioni del fine settimana non hanno precedenti nella storia Usa per vastità e varietà. Si sono estese a 650 città in tutti e cinquanta gli Stati, e vi hanno preso parte afro-americani, bianchi, latino-americani, asiatici, giovani e anziani. Anche le regioni più remote e anche quelle di tradizione repubblicana hanno tenuto manifestazioni in sostegno di una riforma del sistema di polizia nel Paese e contro il razzismo delle istituzioni e della società. Qualche scontro non è tuttavia mancato, come testimoniano gli arresti di Seattle, dove la polizia ha fatto ricorso a granate stordenti per disperdere la folla che stava assembrandosi lanciando bottiglie e sassi. Donald Trump ha reagito con un tweet in cui ha di nuovo invocato «Legge e Ordine!» Per il presidente rimane di primaria importanza svuotare le strade, «dominarle» come ama dire. Ma su questo punto non ha ottenuto sempre quel che voleva.

IL PRECEDENTE

Se la durissima repressione della manifestazione pacifica dello scorso lunedì a Washington ha causato shock, non meno impressione ha generato ieri lo scoprire che Trump avrebbe voluto un intervento anche più muscoloso, a Washington e in altre città, e che aveva chiesto che venissero schierati la bellezza di 10 mila soldati. Secondo quanto ricostruito dal New York Times sulla base di testimonianze del Pentagono, nello Studio Ovale c'è stata un riunione in cui Trump pretendeva dal capo del Pentagono Mark Esper e dal capo degli Stati Maggiori Mark Milley, che schierassero i soldati federali nelle strade della capitale. I due hanno solo convocato 1600 membri della polizia militare, dislocandoli fuori città, e hanno piuttosto fatto ricorso alla Guardia Nazionale. Non è una questione di lana caprina: la Guardia Nazionale è costituita da corpi statali, e ha il compito della difesa interna, mentre le Forze Armate sono delegate alla difesa contro nemici esterni e possono essere usate all'interno solo in caso di insurrezione sulla base di una legge del 1807. L'unica volta nei tempi moderni che i soldati sono stati schierati in patria, nel 1992, durante le rivolte di Los Angeles, era stato lo stesso governatore della California a chiedere al presidente di inviarli. Rifiutandosi di contrapporre i soldati federali ai cittadini sulle strade della capitale, Esper e Milley hanno dunque evitato un precedente costituzionale pericoloso. E oggi, i 1600 che erano stati convocati da una base della North Carolina torneranno a casa. È solo un piccolo passo di quella demilitarizzazione della risposta alla protesta che molti si augurano. Fra i manifestanti è forte anche la richiesta che si taglino i finanziamenti alle forze di polizia, a Minneapolis il giovane sindaco democratico, Jacob Frey, è stato fischiato dai manifestanti quando si è rifiutato di impegnarsi a tagliare i fondi alle forze dell'ordine. Intanto gli occhi della nazione saranno oggi puntati su Houston, dove arriva il feretro di George Floyd. Ci sarà una cerimonia celebrativa oggi, e il funerale domani. Nella città texana è atteso anche il candidato democratico alla presidenza, Joe Biden, per un incontro privato con la famiglia del 46enne afro-americano ucciso dalla polizia due settimane fa. Biden ha registrato anche un breve video che sarà proiettato al funerale. L'ex vicepresidente ha già espresso il suo sostegno ai manifestanti, andando anche a incontrarli nella sua città di Wilmington, e inginocchiandosi nel gesto di protesta adottato dal movimento. Un atto, quello dell'inginocchiarsi, che secondo Trump è un segnale di «codardia», come ha denunciato in uno dei suoi tweet mattutini.

Anna Guaita

