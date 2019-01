Usa, trovata nel bosco la ragazzina scomparsa 3 mesi fa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASONEW YORK Era scomparsa tre mesi fa, il giorno tragico nel quale entrambi i suoi genitori erano stati uccisi a colpi di pistola da un intruso che si era introdotto in casa. Da allora l'FBI e la polizia di Barron in Wisconsin, hanno cercato dappertutto la tredicenne senza riuscire a trovare una singola traccia. Giovedì pomeriggio una donna che era uscita a far passeggiare il cane in un bosco a cento chilometri di distanza ha incontrato la ragazzina infreddolita, emaciata e sudicia, con addosso un paio di scarpe molto più grandi della...