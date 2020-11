LA SQUADRA

NEW YORK Se Donald Trump continua a resistere contro il risultato delle elezioni, il presidente eletto Joe Biden procede nel lavoro di mettere le fondamenta della nuova Amministrazione. Oggi Biden formalizzerà una lista di nomi già preannunciata ieri, che offre un quadro delle priorità che il suo governo avrà a partire dall'insediamento del 20 gennaio. Stabilità sembra la parola d'ordine, a cominciare dal nome di Janet Yellen, indicata come prescelta per la guida del Ministero del Tesoro, prima donna a ricoprire questa carica. Già presidente della Federal Reserve, Yellen rappresenta una scelta centrista e tuttavia molto sensibile al problema della diseguaglianza e della povertà, di bruciante attualità con la pandemia. Si può inoltre dare per scontato il ritorno a una politica estera fondata sulle alleanze, in primis quella con l'Europa. Anthony Tony Blinken, scelto come ministro degli Esteri non ha solo un lungo passato al fianco di Biden come consigliere e poi due anni da vice ministro degli Esteri con l'Amministrazione Obama, ha anche una forte cultura europea, in quanto figlio di diplomatici che hanno servito in Europa ed essendo cresciuto a Parigi. Non a caso Blinken è stato uno degli artefici del trattato di Parigi sull'ambiente nel quale Biden intende rientrare al più presto. E per guidare questo percorso, è stato richiamato in servizio l'ex ministro degli Esteri John Kerry, che avrà il titolo di zar del clima e una sedia nel Consiglio di Sicurezza Nazionale a conferma di quanto la nuova Amministrazione consideri il clima una «minaccia esistenziale». Altro tema cruciale per Biden è la lotta alla pandemia, ma condotta in accordo con il resto del mondo: «America first ha reso l'America sola» ha protestato Biden, che vuole l'immediato rientro nell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Possibile anche un tentativo di riaprire il dialogo sul nucleare iraniano, e in questo senso non solo la nomina di Blinken è indicativa, in quanto partecipò ai negoziati nel 2015, ma anche quella dell'afro-americana Linda Thomas-Greenfield, come ambasciatrice all'Onu. La diplomatica, che ha un curriculum di lotta sul fronte internazionale in difesa dei diritti civili, è stata parte della squadra del negoziato con l'Iran e potrebbe essere la principale negoziatrice di un eventuale nuovo accordo. Ma fonti diplomatiche pensano che potrebbe ricadere su di lei anche il compito di trasformare l'attuale lotta commerciale inaugurata da Donald Trump con la Cina in un più tradizionale confronto diplomatico all'Onu, con il supporto degli alleati europei. La nuova Amministrazione si preannuncia insomma internazionalista e fiduciosa nella diplomazia, all'opposto dell'Amministrazione Trump.

SEGNALI CHIARI

Anche in politica interna i segnali sono chiari. Mantenendo la promessa di avere un Gabinetto di pari opportunità, Biden ha scelto il primo immigrato per il Dipartimento di Sicurezza Nazionale. Sarà un avvocato di origini cubane, Alejandro Mayorkas, a guidare il ministero che sorveglia il terrorismo e determina l'immigrazione. E sarà una donna, Avril Haines, già vice direttrice della Cia, a guida della National Intelligence, che controlla le dodici agenzie di spionaggio. Tanti ritorni insomma, tutta gente con lunga esperienza di governo, in grado di mettersi al lavoro sin dal primo giorno, e almeno tre senatori repubblicani hanno finora indicato di essere disposti a dare il loro voto per la conferma di queste nomine. Totale silenzio da Biden invece circa la polemica sul perdono di Trump. C'è una corrente di pensiero che sostiene che Biden dovrebbe perdonare Trump per tutti i suoi presunti crimini federali, allo scopo di «riunire e pacificare il Paese». Biden potrebbe eventualmente firmare un perdono, che tuttavia lascerebbe il presidente uscente indifeso contro le incriminazioni che la giustizia di almeno due Stati New York e California intende spiccare contro di lui. E comunque, la polemica già cresce sui social, con la base democratica fieramente contraria a una simile ipotesi.

Anna Guaita

