Usa, sì dell'Alta Corte al muro col Messico Trump esulta: vittoria! `

LA SVOLTA NEW YORK Vittoria doppia per Donald Trump sul fronte dell'immigrazione: la corte suprema libera una parte dei fondi necessari per la costruzione del muro al confine con il Messico, e il Guatemala si accorda per accettare gli esuli di passaggio nel suo territorio che fanno richiesta di asilo.«Grande vittoria per la sicurezza dei confini e per il rispetto della legalità», si rallegra il presidente via Twitter, anche se una soluzione definitiva è ancora ben lontana all'orizzonte. La Corte Suprema era chiamata ad esprimere un suo...