IL CASO

NEW YORK Il massimo esperto americano di Covid-19 cerca sempre di ammorbidire i toni dei suoi interventi, ma ieri mattina l'epidemiologo Anthony Fauci ha sciorinato dei numeri che hanno gelato il pubblico americano. Il capo del Dipartimento Malattie Infettive ha spiegato che nelle prossime settimane si conteranno negli Stati Uniti «milioni di casi di Covid-19», e il bilancio delle vittime potrebbe toccare il tetto delle 200 mila unità. Effettivamente la curva delle infezioni sta marciando verso l'alto quasi verticalmente. Il mese di marzo, che si era aperto con appena una decina di casi, si chiude con oltre 132 mila contagi, e 2300 morti. Il 56% di questi numeri si registrano nello Stato di New York, nonostante il governatore Andrew Cuomo abbia dato ieri un piccolo spiraglio di speranza nel confermare che il raddoppio dei ricoveri, che solo una settimana fa avveniva ogni due giorni, e poi è passato a quattro, e ieri era sceso a sei giorni. Segno, ha spiegato, che il rigido regime dello «stare a casa» comincia ad avere la sua ricaduta positiva.

IL PROVVEDIMENTO

Ciò non significa che la crisi sia in fase di soluzione, tant'è che già Cuomo ha rinnovato altre due settimane il provvedimento e continua a chiedere al presidente almeno 30mila macchine respiratrici in previsione di una marea di casi gravi: un ospedale da campo sorgerà a Central Park, vicino all'ospedale Mount Sinai, all'altezza di Harlem.

Cuomo ha trovato un orecchio amico proprio in Fauci, che ha dato ragione a Cuomo anche nel riconoscere che i contagi procederanno verso il resto dell'America. Fauci ha citato in particolare Detroit e il Michigan, ma intanto anche New Orleans e la Louisiana hanno annunciato che prevedono il picco dei contagio intorno al 10 aprile e hanno disperato bisogno di respiratori. Fauci per lo meno è riuscito a convincere Donald Trump a non imporre il cordone sanitario intorno a New York, New Jersey e Connecticut, tre Stati confinanti che condividono una fitta rete di treni e autobus di pendolari e che stanno registrando alti numeri di contagio. Fauci lo ha persuaso che il provvedimento avrebbe avuto un pessimo effetto sul morale dei cittadini. Invece il presidente ha accettato di affidarsi ai tre governatori che a loro volta trasmetteranno una «forte richiesta» di evitare ogni spostamento che non sia «assolutamente necessario».

Trump continua a tenere le sue conferenze stampa ogni pomeriggio verso le 17, cioé in tempo perché vengano raccolte dai telegiornali nazionali, in onda alle 18:30. Questa sua presenza quotidiana ha fatto bene anche alla sua popolarità, e se è vero che non ha raggiunto tassi di approvazione che altri presidenti in presenza di crisi nazionali hanno ottenuto (George Bush nel 2001 balzò all'86%) è vero che lo ha aiutato ad accorciare le distanze con Joe Biden, il front runner del partito democratico.

I SONDAGGI

Allo stato attuale Trump sarebbe preferito dal 47 per cento degli elettori e Biden dal 49%, una differenza percentualmente irrisoria. Se Trump infatti può sfruttare il medium televisivo, Biden è invece costretto a casa come tutti i suoi concittadini. E' vero che rilascia qualche intervista alle tv, ma la tv non è il forte dell'ex vicepresidente, che invece sguazza nel contatto diretto con il pubblico. Scomparso è di fatto anche Bernie Sanders, probabilmente preoccupato dal possibile contagio, avendo sofferto un infarto lo scorso ottobre. Decenni fa, i vertici del partito avrebbero risolto precettando il governatore Andrew Cuomo, l'unico che tiene testa a Trump in tv, con le sue conferenze stampa del mattino. Competente, trasparente, umano, Cuomo è l'eroe anti-Trump. Ma le primarie ci sono state e Biden è il front runner. Improbabile che le cose cambino.

Anna Guaita

