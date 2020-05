LE ACCUSE

NEW YORK Abbasso l'untore cinese. L'amministrazione Trump ha trovato un tema focale per uscire dall'angolo nel quale si è cacciata con la risposta tardiva all'arrivo dell'epidemia, e intende giocarlo nel lungo termine, fino alle elezioni di novembre. Negli ultimi giorni il tono della polemica anti-cinese per la diffusione del virus è salito di tono, tra la causa per danni contro il governo di Pechino intentata dall'autorità giudiziaria del Missouri, e le accuse lanciate dall'entourage della Casa Bianca.

«Lasciamo da parte per il momento la questione se il virus viene dal laboratorio o dal mercato di Wuhan ha detto ieri il capo dei negoziatori commerciali Peter Navarro Quello che è certo è che i cinesi hanno ritardato l'allarme, mentre si trasformavano da esportatori ad importatori di materiale sanitario di protezione. Oggi stanno realizzando profitti sulle scorte che hanno immagazzinato, mentre le nostre economie sono in ginocchio. Il governo di Pechino dovrà pagare il conto».

L'ALLARME

Navarro è stato forse il primo ad allertare Donald Trump a fine gennaio della pericolosità del Covid 19 in arrivo, e lo ha fatto sulla base di rapporti cinesi che denunciavano un indice di contaminazione R5: cinque infetti per un singolo malato. Il testo che aveva sottoposto al presidente descriveva l'enormità dell'impatto economico in arrivo per gli Usa in caso di inazione. La nota è però arrivata sulla scrivania di Trump due settimane dopo la partenza da Washington della rappresentativa cinese che aveva firmato l'agognato accordo commerciale per porre fine alla guerra dei dazi. Trump ordinò due giorni dopo il blocco dei voli da e per la Cina, ma a quel punto nessun paziente fuori dal paese asiatico era ancora morto per via del virus.

Nelle apparizioni pubbliche, il presidente in quel periodo si congratulò con Xi Jimping almeno una dozzina di volte per l'efficienza della risposta all'epidemia, specie dopo una conversazione telefonica che i due ebbero il 7 di febbraio. A quasi due mesi di distanza da quel periodo, la dialettica è completamente ribaltata. Gli Usa sono il paese maggiormente infetto dal coronavirus e si avvicina alla soglia dei 70.000 decessi.

«Ho visto le prove della provenienza del virus dal laboratorio di Wuhan» ha detto Trump la scorsa settimana. Mike Pompeo ieri ha ribadito che le prove sono «significative ed enormi», anche se per il capo dell'Intelligence Richard Grenell l'accusa non è ancora fondata. Alleati degli Usa come l'Australia, la Germania e la Francia hanno rilanciato simili attacchi contro Pechino la scorsa settimana, e la diplomazia cinese ha risposto con il pugno duro, esigendo smentite e minacciando la sospensione dell'invio di materiale sanitario.

SCONTRO CON BIDEN

La polemica negli Usa ha già assunto risvolti elettorali: Trump ha bollato il suo avversario democratico «Beijing Biden», in anticipazione dell'accusa di connivenza che muoverà all'ex vice presidente, il cui figlio, stando ad una ricostruzione mai provata di Rudy Giliani, concluse affari per 1,5 miliardi di dollari nel corso di una visita a fianco del padre a Pechino nel 2013. Biden per conto suo ha già iniziato ad attaccare Trump per la benevolenza eccessiva che ha usato nei confronti di Xi Jimping negli ultimi anni.

E dietro la schermaglia di facciata, resta alta la tensione nel Mare cinese meridionale. La marina militare degli Usa ha condotto esercitazioni di libertà di navigazione qualche giorno fa intorno agli isolotti artificiali Spratly e Paracel, mentre Pechino dichirarava zone distrettuali i territori rivendicati da Taiwan, Vietnam, Filippine, Indonesia, Malesia e Brunei.

Flavio Pompetti

