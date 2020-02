LA CAMPAGNA

ROMA Donald Trump non si ferma più. Prima presenta la sua legge di bilancio monstre, una manovra elettorale di 4.800 miliardi di dollari fatta di tagli alla spesa sociale per dare più soldi a difesa, riduzione delle tasse e completamento del muro col Messico. Poi vola in New Hampshire per il suo primo comizio dopo l'assoluzione del Senato, un bagno di folla per festeggiare la fine del capitolo impeachment, il suo trionfo personale dopo quello della vittoria del 2016. La scelta dello stato del nordest non è casuale: lì si vota oggi per le primarie democratiche. Un' irruzione a gamba tesa, dunque, quella del tycoon, che lancia un vero e proprio guanto di sfida ai suoi aspiranti avversari nelle elezioni presidenziali del 3 novembre. «Sono qui per scuotere un po' i democratici e la loro noiosa campagna», ironizza Trump, a cui - a parte il probabile fastidio per l'Oscar vinto dagli Obama - sembra andare tutto bene. Mentre gli avversari appaiono sempre più sotto botta, dopo il flop dell'impeachment e il fiasco del voto in Iowa. L'ha spuntata sul filo di lana Pete Buttigieg, che ha conquistato 14 delegati contro i 12 di Bernie Sanders. Dietro Elizabeth Warren, Joe Biden ed Amy Klobuchar. I sondaggi, anche in New Hampshire, danno Buttigieg e Sanders testa a testa.

