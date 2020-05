IL CASO

Un membro dello staff del vicepresidente americano Mike Pence è risultato positivo al test per il coronavirus. Si tratta di Katie Miller, la portavoce del vicepresidente Usa. Lo ha reso noto Donald Trump.

IL VIAGGIO

Il presidente americano ha precisato di non aver incontrato la donna che ha invece trascorso del tempo con il suo vice. La notizia è arrivata mentre Pence era in partenza per Des Moines, nell'Iowa, per discutere con le autorità locali della riapertura dei luoghi di culto ai fedeli. Ma il viaggio ha subito un notevole ritardo. Il volo, infatti, è decollato un'ora dopo il previsto per consentire a diversi esponenti dello staff del vice presidente di lasciare l'aereo, probabilmente per mettersi in auto isolamento.

IL MILITARE

Dopo che giovedì è stato reso noto che un militare che lavora alla Casa Bianca è risultato positivo al coronavirus, Trump ha detto che si sottoporrà, insieme al vice presidente Mike Pence, quotidianamente al test. Nell'intervista di ieri ha spiegato però di non essersi ancora sottoposto al test degli anticorpi. «Non l'ho fatto ma lo farò, alcune persone l'hanno avuto - ha detto riferendosi al Covid 19 - e non se ne sono neanche accorte».

