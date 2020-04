IL FOCUS

NEW YORK Un ragazzo di 17 anni con febbre e tosse va in un ambulatorio medico di una cittadina californiana. All'accettazione, viene rifiutato. Non ha assicurazione medica. Gli viene consigliato di andare in ospedale. Ma nelle due ore che passano fra la visita rifiutata e l'arrivo al pronto soccorso, il ragazzo muore per arresto cardiaco. Nelle statistiche, il giovane diventa una delle 3500 vite che il virus ha stroncato negli Usa. Ma il sindaco della cittadina di Lancaster, Rex Parris, si è rifiutato di permettere che una simile vicenda venisse affossata nella generale tragedia nazionale, e l'ha denunciata in un video su YouTube.

I DATI

Sono quasi 28 milioni gli americani che come quel ragazzo non hanno assicurazione medica, e la riflessione sul tanto discusso sistema sanitario americano è stata rilanciata ieri quando il numero dei morti nel Paese ha superato quello causato dagli attacchi dell'Undici Settembre. Allora, nel 2001, ci fu grande solidarietà negli Usa, eppure una delle lotte più difficili fu proprio quella di ottenere che tutti i soccorritori che avevano lavorato nelle rovine fumanti ottenessero un'assistenza sanitaria prolungata e più generosa.

A centinaia si erano ammalati di cancro e di malattie respiratorie, mentre oggi siamo davanti a numeri che crescono a vista d'occhio, e rischiano di arrivare a molte decine di migliaia. Ieri il governatore di New York, Andrew Cuomo ha spiegato che in una sola notte nella città i contagi erano aumentati del 14%. I casi al livello nazionale sono oltre 176 mila. I decessi 3580, 600 in un giorno solo. A New York City i positivi sono 75.700, i morti 1550. Il contagio non risparmia nessuno.

Anche il fratello del governatore, Chris Cuomo, un giornalista della Cnn, si è ammalato. A New York gli obitori provvisori già approntati nelle scorse settimane, non sono più sufficienti e la Protezione Civile invia carri frigoriferi che facciano le funzioni di obitori temporanei. E intanto ospedali da campo nascono letteralmente nei campi: uno, gestito dalla Christian Charity, è stato innalzato nel pratone di Central Park, un luogo simbolo della città. Negli ospedali si parla anche di ipotesi raggelanti, di cosa fare se i malati saranno più delle macchine respiratrici.

ECONOMIA

Al New York University Langone Health è stata adottata la prassi senza precedenti di concedere ai medici del reparto terapia intensiva la totale discrezione su chi intubare, con il suggerimento di evitare i casi in cui il soccorso appaia «futile». Il presidente intanto continua con le sue conferenze stampa che oramai hanno più il sapore di comizi elettorali che di comunicazione competente di dati e fatti. Insiste nel vantare grandi successi nella produzione di dispositivi di protezione per medici e infermieri e di macchine respiratrici, mentre i governatori invece lamentano la scarsità degli uni e delle altre. Il contagio peraltro si estende anche agli Stati rossi, quelli che hanno votato Trump, come Louisiana, Georgia, Texas, Colorado, Ohio, Florida. Come sempre il presidente sembra più preoccupato dell'andamento dell'economia che non del numero dei morti.

Una preoccupazione peraltro comprensibile considerata la previsione di un possibile aumento del tasso di disoccupazione al 32% e di una caduta del 34% del pil. Un quadro che il presidente spera di arginare con una seconda fase di stimolo dopo il gigantesco intervento di 2 mila miliardi di dollari votato la scorsa settimana. Ora Trump pensa ad altri 2 mila miliardi, su cui potrebbe facilmente ottenere il sostegno dei rivali democratici soprattutto se, come promette, l'intervento «sarà concentrato unicamente sulla creazione di posti di lavoro e sulla ricostruzione delle grandi infrastrutture del Paese».

Anna Guaita

