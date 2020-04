LA CRISI

NEW YORK Sin dai primi giorni della sua presidenza, Donald Trump ha nutrito una profonda diffidenza nei confronti dei servizi di intelligence. Avendo questi denunciato l'interferenza russa nelle elezioni 2016, temeva che volessero delegittimare la sua presidenza, e li ha tenuti lontani, rifiutandosi di dar loro retta. Questa sua diffidenza può essere costata cara agli Stati Uniti, che nella crisi del coronavirus hanno superato il milione di contagi, si avvicinano al tetto dei 60 mila morti e secondo nuovi calcoli potrebbero contarne oltre 70 mila per la metà dell'estate. Secondo denunce già comparse sulla stampa nelle scorse settimane, infatti, il presidente non ha voluto prendere sul serio i Pbe, i Daily Presidential Briefing, i rapporti quotidiani dei servizi, che dall'inizio di gennaio segnalavano la crescente crisi a Wuhan e il tentativo di Pechino di nasconderne la gravità. Ma adesso si scopre quanto esteso e pressante fosse stato l'allarme dell'intelligence circa una possibile pandemia, e quanto resistente sia stato a sua volta Trump nel rifiutarsi di ascoltarli.

LA RICOSTRUZIONE

Il Washington Post ha ricostruito che ci sono stati più di 12 rapporti, sempre più insistenti e precisi, oltre a telefonate e lettere. Invece di correre subito ai ripari, Trump si era limitato a imporre il divieto di voli dalla Cina, a fine gennaio, e poi per tutto il mese di febbraio non ha fatto più nulla, mentre il virus già dilagava nel Paese. Anzi, Trump ha anche fatto il suo viaggio di Stato in India, il 24 febbraio, come se nulla fosse. E oggi insiste nelle sue conferenze stampa di aver fatto «un lavoro straordinario», e rigetta ogni responsabilità per la strage compiuta dal virus nel Paese e per la totale assenza di preparazione in cui il Paese è stato colto.

Una prova di quanto grave sia stata la crisi ce l'ha data ieri la notizia che una dottoressa di New York, che aveva lavorato in prima linea, non ha retto alla disperazione di vedere centinaia di pazienti morirle davanti. La 49enne Lorna Breen, direttrice del dipartimento emergenze del New York-Presbyterian Allen Hospital, si è tolta la vita dopo settimane di lotte, disperata per la mancanza di strumenti medici e dispositivi di protezione.

Il presidente potrebbe non riuscire a scrollarsi di dosso questa nube oscura che aleggia sul suo operato nel primi due mesi della crisi. Lo stesso deputato che ha gestito il processo di impeachment alla Camera, Adam Schiff, ha chiesto che si formi una Commissione di inchiesta, sulla falsariga della commissione sugli attentati dell'Undici Settembre. Allora venne a galla che George Bush non aveva dato retta a un Pbe che nell'agosto 2001 denunciava come Osama Bin Laden fosse «determinato a colpire dentro gli Stati Uniti». Simili rivelazioni potrebbero adesso puntare un dito accusatore contro Trump, che però sta tentando di concentrare le sue forze sulla ripresa economica, nella convinzione che sia la ricetta migliore per assicurarsi la vittoria il 3 novembre.

I TEST

Per questo Trump sta favorendo la riapertura, e ha accettato di lavorare insieme ai Ceo delle grandi aziende per moltiplicare i test, indispensabili per applicare il contact tracing che dovrebbe evitare l'esplosione di nuovi focolai di infezione. Ma pur con la discesa in campo delle grandi aziende, siamo ancora lontani dal decuplicare i test, come vorrebbero Anthony Fauci e Deborah Brix, i due esperti che guidano la squadra federale anti-covid19.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

