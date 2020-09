LA NOMINA

NEW YORK Casa Bianca e Senato a tappe forzate verso il rimpiazzo del posto lasciato vacante alla Corte suprema dalla morte della giudice Ruth Bader Ginsberg. Le solite talpe dell'amministrazione Trump hanno rivelato giovedì con un giorno d'anticipo, che la scelta del presidente sarebbe caduta sulla 48enne Amy Coney Barrett, una donna di stretta osservanza cattolica, impegnata nella lotta contro la libertà di aborto e contro l'espansione delle definizioni di genere sessuale.

LE CANDIDATE

La magistrata è l'unica delle donne della rosa di cinque papabili ad essere stata intervistata da Donald Trump, il quale aveva fatto il suo nome già due anni fa, quando si trattava di riempire l'altra poltrona disponibile, dopo l'abbandono di Anthony Kennedy. Il presidente ha passato il pomeriggio prima dell'annuncio in compagnia dei leader della chiesa evangelica, che aveva invitato nella sua residenza. La terza nomina alla corte suprema, dopo quelle di Gorsuch e di Kavanaugh, adempie l'impegno che Trump aveva preso nella campagna elettorale quattro anni fa, quando aveva annunciato che avrebbe imbottito la consulta con magistrati inflessibili, devoti alla rigorosa interpretazione testuale della costituzione. I conservatori sanno bene che questa promessa implica un ultimo assalto giudiziario al parere espresso dalla Corte suprema nel caso giudiziario Roe versus Wade, che nel 1972 aprì le porte alla legislazione abortista.

Con l'arrivo della Barrett, lo spartiacque ideologico della consulta passerebbe a tre giudici progressisti contro sei conservatori, e l'indirizzo giudiziario degli Usa sarebbe segnato per decenni a venire, vista la giovane età delle recenti nomine trumpiane. I democratici sono sugli spalti da nove giorni per evitare un tale sviluppo, dopo la morte della Ginsberg, e dietro di loro gli elettori progressisti premono a valanga perché il partito lotti con tutti i mezzi a disposizione con un ostruzionismo a oltranza. Ma le armi sono spuntate. Il leader del senato Mitch McConnell ha già annunciato di avere i 51 voti necessari per la conferma in aula, e il presidente della commissione Giustizia della camera alta Lindsay Graham ha già fissato per il 12 ottobre l'audizione per la nomina.

LA SEDUTA

L'opposizione potrebbe disertare l'aula con una manovra senza precedenti, oppure vanificare la seduta rifiutando di interrogare la candidata. Entrambe le scelte servirebbero solo ad abbreviare l'iter procedurale, oltre che a gettare discredito sull'organo istituzionale più caro a tutto il paese. L'alternativa più realistica resta un dibattito duro e prolungato, nel corso del quale i democratici avrebbero la possibilità di denunciare di fronte agli elettori la svolta radicale che la scelta di Barrett implica.

La candidata ha solo tre anni di esperienza su uno scranno di tribunale. È stato lo stesso Donald Trump a insediarla nel 2017 nella Corte di appello del Settimo circuito del sistema giudiziario degli Usa. Il resto della sua carriera lavorativa, ad eccezione di una internship iniziale con il giudice Anthonin Scalia, si è svolta in ambito accademico, con una cattedra presso la Università cattolica di Notre Dame.

Flavio Pompetti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA