LO SCENARIO

NEW YORK Alcuni Stati Usa scalpitano dal desiderio di riaprire negozi, scuole, cinema, parchi. E Donald Trump dà loro ragione, anzi sembra incitarli alla ribellione, twittando: «Liberatevi!» Il presidente dimentica che la sua stessa Amministrazione ha stabilito che per poter riaprire in sicurezza bisogna che «si possano effettuare moltissimi test», per tracciare il cammino del virus e il rischio di una seconda ondata. Ma proprio i test sono il fianco debole della risposta Usa all'attacco del virus. Sin dall'inizio ci sono stati errori e ritardi inspiegabili in una superpotenza che si vanta di avere i migliori laboratori del mondo. Ieri il Washington Post ha ricostruito come mai negli Usa i tamponi siano arrivati con estremo ritardo rispetto agli altri Paesi. Un «flagrante» errore nella preparazione dei campioni nei laboratori dei Centri per il Controllo delle Malattie aveva causato falsi risultati positivi e la necessità di ritirare i test già inviati agli ospedali, e affidarsi a test preparati in appalto da ditte private. Il 12 marzo, in una testimonianza al Congresso, l'epidemiologo Anthony Fauci ha ammesso senza riserve: «E' stato un fallimento». Il ritardo nella distribuzione dei test, che poi sono arrivati comunque in quantità limitata e con un rigido protocollo di applicazione, ha fatto sì che negli Usa non sia davvero chiaro quanto sia estesa la malattia. La città di New York cinque giorni fa ha aggiunto 3800 decessi al totale dei morti, e si trattava di individui su cui non era stato possibile eseguire i tamponi, ma tutti i sintomi confermavano il covid-19. Numerose fonti di stampa riferiscono che il numero di americani che muore a casa sembra raddoppiato rispetto al normale, il che farebbe pensare che si tratti di casi di covid-19 non diagnosticati. Ma intanto ieri la Florida ha riaperto alcune spiagge, su cui si sono subito riversate folle di persone. E questo nonostante nello Stato del sud i contagi continuino a crescere, giungendo oltre i 25 mila casi e quasi 800 morti. I casi accertati negli Usa sono oramai 717 mila, con oltre 35 mila morti.

Anna Guaita

