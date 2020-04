LO SCENARIO

NEW YORK Non andare neanche a fare la spesa. Evitare perfino di recarsi in farmacia. La coordinatrice della guerra al coronavirus, la dottoressa Deborah Birx, ha scosso gli americani con la sua ultima raccomandazione. Birx ha spiegato: «Le prossime due settimane saranno di importanza eccezionale, è necessario evitare ogni contatto». Il Surgeon General, il principale portavoce del dipartimento della Salute, ha detto ieri mattina che «la Nazione attraverserà un momento come Pearl Harbor e come l'Undici Settembre, e potrà essere uno shock per molti». E Donald Trump ha rincarato: «Ci sarà molta morte».

NUOVI FOCOLAI

Le previsioni sono state subito confermate dai dati, che ieri mattina hanno rivelato come i focolai stiano moltiplicandosi ben oltre New York. Mentre il contagio cresce velocemente a Detroit, nel Michigan, la città di New Orleans è diventata ora quella che proporzionalmente ha il numero maggiore di decessi. La Big Easy conta 37 morti ogni 100.000 abitanti, contro i 18 ogni 100.000 di New York. Il governatore John Bel Edwards spiega che lo Stato conta purtroppo un alto numero di persone con altre malattie, come diabete, ipertensione, obesità, che spinge in alto il numero dei decessi. In varie parish (distretti comunali) della Lousiana non solo è stata adottata la prassi dello stare a casa, ma anche il coprifuoco di notte, e il sindaco di New Orleans ha dislocato la Guardia Nazionale per farlo rispettare. Il diffondersi del virus nello Stato del sud sembra confermare un trend già notato dal sindaco di New York, Bill De Blasio: «I più colpiti sono i cittadini più poveri e le minoranze etniche, soprattutto gli afro americani».

CACCIA AI RESPIRATORI

Per lo meno, ieri mattina a New York il governatore Andrew Cuomo ha fatto intravedere una lucina alla fine del tunnel, comunicando che il numero dei decessi sembra stia diminuendo, mentre aumenta il numero di coloro che vengono dimessi dagli ospedali. Anche così però i dati newyorchesi sono da brividi, con 122.031 casi nello Stato, di cui 67.551 in città. I decessi sono 4.159, di cui 2.624 a New York. Nel Paese i contagi sono oltre 327 mila, e i decessi 9.300. Continua intanto la lotta per aggiudicarsi i respiratori. I governatori implorano il governo federale di aiutarli, distribuendo i respiratori della riserva federale, ma Trump sabato ha sostenuto che «alcuni Stati chiedono più di quel di cui hanno bisogno» e ha informato che ricorrerà alle riserve «quando arriva il momento peggiore». Non si è capito su che base il presidente abbia fatto queste dichiarazioni, quando le autorità mediche di varie città hanno già ammesso la possibilità che nella settimana entrante sarà necessario scegliere chi intubare e chi no, per la mancanza di queste macchine.

IL PRESIDENTE

Trump continua dunque ad avere un comportamento contraddittorio, pur essendosi dichiarato «un presidente di guerra». Continua a giustificare certi governatori che non hanno adottato lo stare a casa, e si rifiuta di indossare una mascherina, dopo che lui stesso ha raccomandato di indossarla. Il suo probabile rivale alle elezioni, Joe Biden, ha reagito dicendo: «Quando sarò in pubblico, io seguirò i consigli degli specialisti e indosserò la mascherina». Trump ha anche condannato il capitano della portaerei Roosevelt, Bret Crozier, che al fine di proteggere i suoi marinai, colpiti dal virus, aveva fatto trapelare la notizia sulla stampa. La nave è adesso attraccata all'isola di Guam, ma il capitano, che è stato rimosso dal suo incarico, è risultato contagiato anche lui.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA