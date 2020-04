IL CASO

NEW YORK Mentre il mondo comincia a vedere la luce alla fine del tunnel, le grandi potenze lottano per definire come l'epoca del coronavirus sarà descritta nei libri di storia. Donald Trump, che aveva deciso di non tenere più conferenze stampa dopo aver comunicato numerose inesattezze che lo hanno esposto a severe critiche, ha ieri fatto marcia indietro, e ha deciso di parlare di nuovo al pubblico su come assicurare il futuro del Paese in una condizione «di sicurezza».

La decisione è venuta mentre l'Europa dal canto suo rifiutava una ricostruzione fatta quattro giorni fa dal New York Times secondo cui l'Unione si sarebbe «autocensurata per far piacere al Partito comunista cinese». Il presidente avrebbe deciso di puntare sull'ostilità contro il gigante asiatico, mentre allo stesso tempo si concentrerà sulla ripresa economica. I due temi sono cari alla sua base e non solo, e possono aiutarlo a risollevarsi dopo che le recenti gaffe sull'uso di prodotti chimici per bocca lo hanno fatto scivolare nel tasso di approvazione. Il Paese continua infatti a contare un numero crescente di morti, che sta per superare quelli che si contarono durante venti anni della guerra del Vietnam. A tutto ieri sera i contagi superavano il milione e i morti erano più di 56 mila. In Vietnam persero la vita 58 mila giovani americani. Su questo sfondo drammatico, numerosi distretti sanitari hanno rivelato di aver ricevuto centinaia di telefonate del pubblico che chiedeva se davvero bere candeggina, come aveva suggerito il presidente, poteva proteggerli contro il virus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA