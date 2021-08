Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONEBRUXELLES Porte chiuse agli americani non vaccinati che vogliono venire in Europa. Dopo un'estate che ha visto la riapertura senza eccezioni, per quanto unilaterale, al turismo in provenienza dagli Stati Uniti, ieri il Consiglio dell'Unione europea - dove siedono i ministri in rappresentanza dei governi dei ventisette Stati membri - ha rivisto la posizione adottata a giugno e depennato gli Usa dalla lista verde dei Paesi per i...