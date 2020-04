IL CASO

NEW YORK Un giorno al fianco di chi protesta in piazza per riaprire il paese subito; il giorno dopo schierato per una ripresa graduale, che non metta il paese a rischio di una seconda ondata di epidemia. Donald Trump oscilla disinvoltamente tra gli estremi della domanda populista di una ripartenza economica degli Stati Uniti, e il garantismo sanitario degli esperti dei quali si è circondato, e che raccomandano prudenza. Sullo sfondo ci sono 4,4 milioni di cittadini che la settimana scorsa hanno presentato domanda per il sussidio di disoccupazione, e che si aggiungono ai 22 milioni già in cassa integrazione. Gli imprenditori scalpitano per riaprire gli impianti, e il presidente è dalla loro parte, ma ha dovuto riconoscere ai singoli governatori l'indipendenza di azione. Il primo a farsi avanti è stato il repubblicano Brian Kemp della Georgia, che vorrebbe far alzare oggi le saracinesche dei negozi di barbiere e di manicure, delle palestre, i saloon di tatuaggi e delle piste da bowling.

LE POLEMICHE

La decisione, maturata mentre il contagio è ancora in ascesa nello stato, ha provocato critiche a pioggia da parte della comunità scientifica, a partire dall'epidemiologo Anthony Fauci: «Se fossi un consigliere di Kemp lo scoraggerei a perseguire l'idea». L'altra esperta della task force governativa, la dottoressa Deborah Birx, si sarebbe incaricata di convincere Trump che l'esempio della Georgia sarebbe distruttivo per il resto del paese. Forse più convincenti sono stati recenti sondaggi stando ai quali il 71% della popolazione teme più i danni economici a lungo termine di riaperture affrettate, che i sacrifici che sta sostenendo al momento. Trump si è così corretto: «Ho detto a Kemp che dissento con forza dalla sua decisione che contravviene i parametri stabiliti dalla Fase 1 del nostro programma (quella ciò che imponeva la presenza di un appiattimento della curva dei contagi, ndr)». «D'altra parte ha proseguito ambiguamente Trump capisco che Kemp debba fare quello che lui ritiene opportuno, anche se io non sono d'accordo con lui».

Il fronte della protesta popolare contro le misure di contenimento si sta d'altronde frantumando in diversi angoli del paese. La potente lobby Americans for Prosperity fondata dalla famiglia Koch, si è dissociata dalle iniziative del Tea party e in particolare del gruppo FreedomWorks, che convoca manifestazioni di centinaia di persone di fronte ai municipi, armi in mano, per reclamare la difesa della libertà individuale alla mobilità. I giganteschi impianti di lavorazione delle carni del midwest, fino a ieri aperte e simbolo della resistenza contro il lockdown, sono ora costrette a chiudere, dopo che il virus ha decimato i lavoratori. Il monito più severo sul reale stato delle cose sono le immagini dei pick-up allineati fuori dagli ospedali di Philadelphia, con le sacche per i cadaveri accatastate sul piano di carico. Il dibattito occupa anche il congresso, dove il leader repubblicano del senato: Mitch McConnell, prima del voto che ha approvato un nuovo pacchetto di stimolo dell'economia di 500 miliardi di dollari, ha denunciato la porzione destinata alle amministrazioni locali come un «intervento di salvataggio degli stati democratici».

GLI AIUTI

È vero che gli stati di New York, California, Michigan e Illinois che ospitano i focolai di Covid di maggiore dimensione riceveranno aiuti più consistenti, ma è vero anche che i 600 dollari di sostegno della cassa integrazione, voluti da Trump come cifra identica per l'intero paese, premiano i disoccupati degli stati rosso-repubblicano ad economia più povera e paghe più basse, contro gli interessi dei lavoratori delle grandi città a base democratica.

Flavio Pompetti

