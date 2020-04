IL CASO

NEW YORK Donald Trump si è vantato che le sue conferenze stampa ogni pomeriggio alle cinque sono tanto ascoltate «da aver battuto il record di audience del programma The Bachelor». La gente però si sintonizza soprattutto per ascoltare gli esperti che salgono sul palco con lui, e specialmente Anthony Fauci, l'epidemiologo che guida la guerra contro il coronavirus.

Varie volte è successo che Trump abbia cominciato le sue conferenze con dichiarazioni che poi Fauci ha dovuto correggere. È finito che i trumpiani più estremisti si sono convinti che Fauci sia un nemico del presidente e lo hanno tante volte minacciato di morte che adesso il medico deve girare con la scorta del servizio di sicurezza. Ma più passano i giorni, più Fauci si distanzia da Trump. Ieri ad esempio, si è chiesto come mai 11 dei 50 Stati dell'Unione non abbiano ancora adottato le disposizioni dello stare a casa: «Considerando quel che sta accadendo, non mi spiego perché non lo facciano anche loro» ha detto alla Cnn.

LO STUDIO

Finora invece Trump ha continuato a sostenere che è necessario «rimanere flessibili». Il guaio è che il virus si rivela più subdolo di quel che si credeva e che si trasmette anche solo con il respiro. Fauci lo ha confermato, citando uno studio dell'Accademia delle Scienze americana, secondo il quale il coronavirus potrebbe trasmettersi semplicemente anche quando la gente respira e parla. Per di più il contagio sta allargandosi a macchia d'olio. Le persone positive al test sono oltre 265 mila. E con 1.169 vittime nelle ultime 24 ore, gli Stati Uniti hanno il triste primato del maggior numero di vittime in un giorno dall'inizio della pandemia, superando il record italiano dei 969 morti del 27 marzo. In nessun Paese del mondo era mai successo di avere più di 1000 morti in un solo giorno. Anche lo stato di New York, il più colpito con 102.863 casi positivi, ha registrato il suo record di decessi: 562 in 24 ore.

IL GOVERNATORE

Il governatore Mario Cuomo, notando ieri che c'erano stati 562 decessi e 10.482 contagi in più rispetto al giorno precedente, ha spiegato che il suo Stato sta subendo «una catastrofe». Gli ospedali stanno già soffrendo per l'afflusso record, e per di più la nave ospedale Comfort, inviata con tanta pompa da Trump alla città, rivela che invece di poter ospitare mille contagiati ne può accudire solo 20. Cuomo ha chiesto che si adotti lo stesso principio che guida le autorità quando ci sono catastrofi naturali: «Allora i soccorsi da tutti gli Stati vanno lì, e poi se ce n'è un'altra, si spostano nel nuovo luogo di crisi». Gli Stati del West, ancora relativamente non toccati dal virus potrebbero dunque trasferire i respiratori e i medici a New York, e poi riprenderseli, con il supporto di quelli di New York stessa, quando il picco nella Grande Mela sarà finito e starà invece imperversando altrove. L'ipotesi è sostenuta da numerosi esperti di «crisis management», ma il presidente Trump risponde che comunque non tocca al governo federale amministrare la crisi, e che tocca agli Stati: «Noi siamo il back up» ha affermato, nonostante si sia autodefinito «un presidente di guerra».

IL CAPITANO

Quanto a leadership ne ha mostrata molta di più il capitano della portaerei Theodore Roosevelt, che per l'appunto è stato ieri sollevato dal suo incarico. La Marina lo accusa di non aver valutato bene la situazione, ma il comandante Brett Crozier è finito nei guai per aver fatto trapelare sui media che a bordo della sua città galleggiante si stava allargando il contagio e in meno di tre giorni i casi erano passati da 8 a 104. La nave è attraccata adesso all'isola di Guam, dove il comandante è sceso, salutato dai cori entusiasti dei suoi marinai che lo hanno acclamato come un eroe.

Anna Guaita

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA