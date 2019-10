Usa contro l'Europa dazi per 7,5 miliardi Crollano le Borse Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOROMA Le porte della guerra commerciale tra Usa ed Europa sono ufficialmente aperte, e l'Italia rischia di diventare uno dei bersagli di una controversia di lunga data che la riguarda solo in modo marginale. L'Organizzazione mondiale per il commercio ha autorizzato gli Stati Uniti a rifarsi nella misura di 7,5 miliardi di dollari dei danni subiti dall'industria aeronautica nazionale per via dei contributi concessi dalla Ue alla Airbus, Il Wto ha pronunciato così il primo dei verdetti di una diatriba tra le due sponde dell'Atlantico che...