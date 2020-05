LA POLEMICA

Riaperture a tappe forzate negli Usa ancora sferzati dal Covid-19. Trump ha celebrato il Memorial Day, il giorno dedicato ai militari caduti in guerra, sui campi da golf per dimostrare che il peggio è passato e che gli Stati Uniti possono riaprire in tranquillità. Le polemiche non sono mancate ma tutti e cinquanta gli stati americani hanno in qualche modo riavviato le attività inviando quel segnale di normalità tanto agognato dal presidente. Ma i timori non sono pochi. In migliaia di persone si sono riversate sui litorali senza mascherina e senza distanziamento sociale facendo temere un nuovo balzo dei casi, così come è accaduto in quegli stati che hanno riaperto per primi.

ALLARMI

L'Arkansas ha già lanciato l'allarme per una possibile seconda ondata: il numero di casi è schizzato, complice anche una festa di liceali a bordo piscina che ha causato l'esposizione e il contagio di decine di persone. In Missouri, intanto, due parrucchieri che, pur di lavorare, hanno nascosto i sintomi e ora 150 loro clienti sono a rischio contagio.

La tensione resta quindi alta con i governatori che, dati alla mano, cercano di capire e interpretare l'andamento della curva epidemiologica e decidere di conseguenza. «Abbiamo fatto bene a chiudere e ora facciamo bene a riaprire», dice Trump. «Quasi 100.000 persone sono morte e decine di milioni sono senza lavoro. Allo stesso tempo il presidente trascorre la sua giornata a giocare a golf», twitta Joe Biden, l'ex vicepresidente candidato alla Casa Bianca. Critiche che non scuotono il tycoon: il presidente - in un'intervista a Sinclair Broadcasting - difende le sue decisioni sul coronavirus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA