Usa, Bloomberg in campo per riconquistare il centro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANNUNCIONEW YORK Michael Bloomberg ha sciolto le riserve: da ieri il mogul dei media finanziari è il diciottesimo tra gli aspiranti democratici che ancora sono in corsa per la poltrona della presidenza degli Stati Uniti. Il settantasettenne miliardario, ex sindaco repubblicano di New York e grande filantropo, entrerà in lizza con ogni probabilità a partire dalla tornata elettorale del Super Tuesday, il 3 di marzo, giorno in cui oltre un terzo degli elettori progressisti andranno alle urne in 14 stati per indicare la loro preferenza nella...