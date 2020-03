LA SITUAZIONE

ROMA Il coronavirus continua a espandersi su scala globale, con un incremento costante di contagi e decessi nel corso dell'ultima settimana. E mentre la Cina comincia a riaprire, e in Spagna si registra un lieve calo dei decessi, gli Usa devono fare i conti con questo flagello invisibile, che sta tenendo in casa oltre 2,6 miliardi di persone nel mondo. Il bilancio pubblicato ieri dall'università Johns Hopkins, conta 724.945 contagi accertati, 34.686 morti e 154.673 guariti. Stati Uniti in testa con 143.025, seguiti dall'Italia (100 mila), dalla Spagna (85.195), dalla Cina (82.152), dalla Germania (62.435), dalla Francia (40.723).

SPAGNA

Il paese continua ad avere un trend molto simile a quello italiano. Ieri il ministro della Salute ha annunciato un leggero calo del numero delle vittime: 812 morti contro 838 del giorno precedente, con circa settemila positivi in 24 ore e 7.340 decessi complessivi.

AUSTRIA

È toccato, invece, al giovane cancelliere austriaco Sebastian Kurz annunciare un ulteriore giro di vite: tamponi a campione, chiusura totale di alberghi e pensioni e, soprattutto, l'obbligo di indossare la maschera in tutti i luoghi a rischio affollamento. La decisione è arrivata dopo che l'Austria ha avuto 100 decessi a causa del Covid-19.

BAVIERA

Decisamente lontano dalla sua abitazione reale, invece, sta passando la quarantena il re della Thailandia, Maha Vajiralongkorn, che ha scelto per l'autoisolamento l'albergo super lusso che è solito frequentare per lunghi periodi in Baviera. In realtà, proprio solo non è, perché sono rinchiusi nello stesso hotel, il suo entourage e le 20 concubine. Non è chiaro se ci sia anche la quarta moglie. La notizia che sta facendo il giro del mondo, ha mandato su tutte le furie la popolazione thailandese che ha molto criticato questa quarantena dorata.

GRAN BRETAGNA

È riapparso ieri su Twitter il premier Boris Johnson, che si trova ancora chiuso in casa, perché positivo al virus. Nel video, BoJo ha ribadito le linee guida del governo. E da ieri, il suo consigliere, Dominic Cummings, è in autoisolamento. Il bilancio delle vittime nel Regno Unito è salito a 1.228. Sono 19.784 i casi positivi.

PORTOGALLO

Il Paese piange Vitor Godinho, 14 anni, la vittima europea più giovane. Aveva contratto il virus all'inizio del mese ma negli ultimi giorni le sue condizioni sono precipitate. Non aveva altre patologie pregresse e veniva descritto come un ragazzo sportivo. Originario di Aveiro, tra le zone più infette, è morto domenica a Oporto.

STATI UNITI

Numeri da apocalisse per gli Stati Uniti. Se si riesce a mantenere il numero dei morti sui «100mila o meno, avremo fatto un buon lavoro», ha dichiarato Donald Trump, che ha prorogato di un altro mese, fino a metà maggio, le misure restrittive. Di diverso avviso, però, Anthony Fauci, l'epidemiologo super-consulente della Casa Bianca, che ha definito «del tutto concepibile» che più di un milione di persone possano contrarre il virus. Nell'ultima settimana di marzo, l'incremento dei contagi è stato del 326%.

ISRAELE

Rivka Pauluch, consigliera del premier israeliano Netanyahu è risultata positiva al Covid-19, ragione per cui il primo ministro ha preferito mettersi in autoisolamento in via precauzionale. Sono 4.347 i casi in Israele, 15 i decessi.

GROENLANDIA

L'isola danese vieta la vendita di alcolici nella capitale Nuuk. Dal 14 marzo, data in cui è iniziata la quarantena per la Groenlandia, si è registrato un aumento di violenze e abusi su minori. E la causa potrebbe essere proprio il troppo alcool. Del resto le stime dell'isola parlano di almeno un adulto su tre abusato sessualmente durante l'infanzia.

INDIA

Il lockdown totale dichiarato dal premier Narendra Modi ha fatto accalcare centinaia di migliaia di persone lungo le strade o alle frontiere. Sono quelli che hanno perso il lavoro e tentano di tornare al loro villaggio. A causa del blocco totale dei mezzi di trasporto, la gente non ha un altro modo che muoversi a piedi, a volte percorrendo anche centinaia di chilometri.

GIAPPONE

Nel Giappone che riesce a resistere e ha 1866 casi, dei quali 54 decessi e 425 guariti, ieri 86 persone disabili sono risultate positive al centro di recupero di Chiba, vicino a Tokyo. Il virus si è diffuso dopo che la cuoca del centro è stata contagiata.

Cristiana Mangani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

