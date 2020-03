IL VOTO

NEW YORK La storia elettorale americana non ha esempi simili. Nessun altro candidato ha mai registrato una rinascita così improvvisa, travolgente ed euforica come quella che ha catapultato Joe Biden da una posizione a un passo dalla resa a quella di front runner. È vero che altri sono passati alla vittoria da sconfitte in apparenza irreparabili, come Richard Nixon nel 1968, ma per loro il capovolgimento della situazione aveva richiesto anni o almeno mesi di lavoro.

Per Joe la riscossa è cominciata la sera di sabato scorso, con la vittoria nelle primarie della Carolina del Sud, quando di colpo da candidato stanco e distratto, si è trasformato in un leone carico di ottimismo e umanità. Ed ecco le straordinarie vittorie appena 72 ore, nella tornata del Super Tuesday. Joe vince in dieci Stati, Massachusetts, Maine, Alabama, Carolina del nord, Tennesse, Virginia, Texas, Arkansas, Minnesota ed Oklahoma. Vittorie inattese, in Stati in cui l'ex vicepresidente non era neanche andato a fare campagna e non aveva soldi a sufficienza per lanciarvi spot tv.

LA MOBILITAZIONE

Il Minnesota lo deve di sicuro alla ex rivale Amy Klobuchar, senatrice dello Stato e ivi molto popolare, che si è ritirata dalla corsa e ha riversato su di lui tutto il suo sostegno. La vittoria in Virginia, uno degli Stati cruciali poi a novembre, la deve alla mobilitazione dei vip del partito, ma anche al sostegno di un altro ex rivale, il giovane Pete Buttigieg, molto popolare fra i giovani bianchi cittadini, che ritirandosi ha anche lui riversato il suo sostegno sull'ex vicepresidente.

Il rivale Bernie Sanders, che fino alla vigilia del Super Tuesday era dato per favorito, ha tentato di sostenere ieri pomeriggio che la schiacciante affermazione di Biden sia stata tutta dovuta a «una frenetica manovra dell'establishment del partito».

L'accusa ha offeso molti elettori, perché sembra implicare che il partito democratico sia un'organizzazione prussiana in grado di spostare in blocco decine di milioni di persone come se fossero burattini. Sanders ovviamente era deluso, per aver vinto solo nello Utah, Vermont e Colorado, anche se essersi aggiudicato la California è stato un successo non da poco.

I tabulati di tutti gli Stati hanno però provato che il senatore socialista ha riportato molti meno voti che non nel 2016, e non ha attirato ai seggi quella nuova generazione di elettori che aveva promesso di mobilitare. Biden invece ha riscosso il frutto del suo lungo e profondo rapporto di affetto con la popolazione afroamericana, che si è data da fare per lui con maggioranze sempre sopra il 60%.

A sostegno dell'ex vicepresidente è andato anche il voto dell'elettorato moderato che ha sviluppato un vero timore della candidatura di Sanders e vede in Biden l'unica possibilità di sconfiggere Trump e riportare il Paese «all'onore e alla dignità» per usare le sue stesse parole. La vittoria di Biden ha anche dimostrato che spendere un'immensa quantità di soldi non necessariamente si traduce in voti, come ha constatato Michael Bloomberg, che dopo aver investito quasi mezzo miliardo di dollari ha ottenuto una vittoria solo nel protettorato della Samoa, un'isola nel mezzo dell'Oceano Pacifico. Uomo d'affari pragmatico, Bloomberg ha preso atto della sonora sconfitta e nell'arco di meno di 12 ore ha annunciato che abbandonava la gara, e riversava il suo sostegno proprio su Biden.

IL SOSTEGNO

È necessario ora chiedersi cosa significhi il sostegno di Bloomberg per Biden, che ha pochi soldi e ora deve affrontare una sfida a due con Sanders, che invece di soldi ne ha in quantità. Nessuno sa per ora se Bloomberg finanzierà direttamente Biden o concentrerà i suoi strali contro Trump. Di sicuro sappiamo solo che Bloomberg ha detto: «Non intendo ritirarmi dalla battaglia più importante della mia vita: riconquistare il nostro paese. E conosco il candidato che può farlo, il nostro amico, Joe Biden, che dobbiamo aiutare a diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti».

C'è poi il jolly Elizabeth Warren, che nel Super Tuesday ha a mala pena superato la barriera del 15 per cento in un pugno di Stati. La senatrice del Massachusetts non ha vinto neanche nel suo Stato, e ieri era in riunione con i suoi consiglieri per decidere il da farsi. Un suo ritiro è possibile: Sanders l'ha chiamata, ma finora senza esito. Se venisse presto, allora al prossimo dibattito, il 15 marzo a Phoenix in Arizona, vedremo sul palco solo Bernie Sanders e Joe Biden: l'ala sinistra del partito contro l'ala moderata.

Anna Guaita

