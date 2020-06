IL CASO

NEW YORK Una decisione inattesa e conciliante: «Ho ascoltato i consigli dei miei amici e dei miei sostenitori afro-americani» ha detto Donald Trump per comunicare che il suo imminente comizio di Tulsa sarebbe stato rimandato. Dopo due mesi e mezzo di quarantena, la ripresa dei comizi elettorali del presidente doveva avvenire il 19 giugno nella città dell'Oklahoma, ma è stata spostata al giorno dopo, il 20. Sia la data inizialmente scelta, che commemora la liberazione degli ultimi schiavi dopo la fine della Guerra Civile il 19 giugno 1865, sia il luogo, la città di Tulsa dove nel 1921 ebbe luogo il più orrendo massacro razzista di neri da parte di un'orda di bianchi, avevano creato un'onda di polemiche. E Trump, con una scelta alquanto rara, ha deciso di dare ascolto, almeno in parte, alle proteste, «per rispetto verso questa ricorrenza, e quello che rappresenta».

I NUOVI CASI

A dare nuova materia di protesta si sono aggiunti ieri altri due casi di morti violente di giovani afro-americani. La prima è avvenuta ad Atlanta, dove in un video si vede il 27enne Rayshard Brooks essere ucciso con tre colpi di pistola alle spalle, mentre fuggiva dopo una colluttazione con due poliziotti. Il poliziotto che ha sparato ha sostenuto che Brooks era diventato una minaccia perché gli aveva strappato di mano il taser con cui cercava di metterlo ko. I due agenti sono stati sospesi. Un altro caso, più oscuro, è avvenuto in California, a Palmadale, una cittadina in cui si sono verificati incidenti con membri del KKK. Qui lo scorso mercoledì è stato trovato impiccato un giovane di 24 anni, Robert Fuller. La polizia ha sostenuto che si sia trattato di suicidio, ma la teoria non sembra reggere, e si sospetta un linciaggio, e perfino la star Kim Kardashian è scesa in campo per chiedere un'inchiesta immediata e trasparente.

LA SCELTA DELL'OKLAHOMA

Spostata la data del suo comizio, Trump non ha accolto invece l'idea di cambiarne il luogo, anche se numerosi commentatori hanno sottolineato che nella presente atmosfera di protesta contro il razzismo sarebbe stato molto meglio per il presidente scegliere una città che non avesse questo valore simbolico di repressione violenta della minoranza nera. Comunque la scelta dell'Oklahoma è stata dettata anche dal fatto che si tratta di uno Stato repubblicano, poco popolato, dove il coronavirus ha attecchito poco. Questo non significa che non ci siano dei rischi, tant'è che i partecipanti al comizio devono firmare una liberatoria in cui sollevano la campagna di Trump da ogni responsabilità nel caso contraessero il virus. Peraltro, dopo Tulsa, i due comizi seguenti saranno in Arizona e in Florida, due dei 14 Stati che nell'ultima settimana hanno visto un balzo in alto dei contagi di oltre il 25%. E il dottor Anthony Fauci, direttore del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, ha detto chiaramente che esistono rischi sia per chi partecipa ai comizi, sia per coloro che scendono in strada a manifestare: «Il miglior modo per evitare il contagio o trasmetterlo è di non recarsi in luoghi affollati» ha ribadito.

DAVANTI AI CADETTI

Il presidente comunque è già uscito dalla quarantena da due settimane. Ha ripreso a giocare a golf e a fare viaggi, e ieri ha tenuto il discorso di laurea ai cadetti dell'Accademia Militare di West Point. Mille e cento cadetti, che avevano finito il loro anno accademico studiando in remoto sin da marzo, sono stati richiamati nel campus nello Stato di New York per assistere al discorso di Trump. Sono rientrati due settimane in anticipo, perché richiesti dalla Casa Bianca di stare in quarantena per motivi di sicurezza. Sono stati sottoposti al test del virus, e relegati nei dormitori, con l'obbligo di seguire un regime rigidissimo, senza contatti. Forse per questo gli applausi ieri mattina non sono stati molto calorosi. Eppure il presidente, che si è attenuto a un discorso scritto senza fare commenti estemporanei, ha largamente elogiato il coraggio e il patriottismo dei giovani militari e ricordato che «West Point è un simbolo universale di galanteria e devozione».

SOLO IL VIRUS

Il discorso è avvenuto in un momento di tensione fra Trump e i vertici militari, che hanno disapprovato il suo ricorso ai soldati per disperdere una manifestazione a Washington. È avvenuto anche nel cuore di una stagione in cui la crisi del coronavirs confluisce in quella delle proteste antirazzismo scatenate dall'uccisione del nero George Floyd da parte di un poliziotto bianco lo scorso 25 maggio a Minneapolis. Ma se Trump ha promesso di combattere il virus, di «estinguere il nemico invisibile che arriva dalla Cina», non ha neanche fatto cenno alle manifestazioni che si susseguono nelle città americane, e che si stavano svolgendo anche fuori dal campus stesso di West Point.

Anna Guaita

