Uruguay, l'evasione del re della coca Era pronta l'estradizione in Italia

IL CASOROMA Il boss della ndrangheta Rocco Morabito torna ad essere uno degli uomini più ricercati al mondo. Morabito, 53 anni, originario di Africo in provincia di Reggio Calabria, detto il Tamuga, è evaso la notte tra domenica e lunedì dal carcere Central di Montevideo, in Uruguay, dove era detenuto dal 2017 quando fu arrestato in un hotel della capitale dopo 23 anni di latitanza.LA FUGARocco Morabito è riuscito ad evadere, assieme ad altri tre detenuti, dal tetto dell'infermeria del carcere dove erano ricoverati sotto osservazione. Dal...