L'INIZIATIVA

ROMA Servono misure drastiche subito, per evitare lo scenario peggiore tra poche settimane. Per salvare il Natale, per scongiurare il tracollo di un'economia che, lentamente, sta provando a riprendersi. Cento scienziati rivolgono un appello al Capo dello Stato e al premier. Chiedono di adottare entro i prossimi due giorni «misure efficaci, per salvare l'economia e i posti di lavoro». Scrivono a Sergio Mattarella e a Giuseppe Conte di agire subito, con fermezza, per evitare che l'aumento dei casi e dei decessi per Covid-19 diventi fuori controllo rendendo necessario più avanti un lockdown difficile da sopportare.

LA PREOCCUPAZIONE

«Come scienziati, ricercatori, professori universitari riteniamo doveroso e urgente esprimere la nostra più viva preoccupazione in merito alla fase attuale di diffusione della pandemia da Covid-19», scrivono i ricercatori, riferendosi alle stime diffuse dal fisico Giorgio Parisi, secondo le quali il raddoppio nei decessi che si sta osservando ogni settimana potrebbe portare in breve a 400 o 500 morti al giorno. Tra i firmatari ci sono il fisico Enzo Marinari, dell'Università Sapienza di Roma, l'economista Gianfranco Viesti, dell'Università di Bari, il geologo Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l'astronoma Alessandra Celletti, vicepresidente dell'Agenzia per la valutazione della ricerca (Anvur). I ricercatori sottolineano che «la salvaguardia dei posti di lavoro, delle attività imprenditoriali e industriali, degli esercizi commerciali, e delle altre attività verrebbero del resto ad essere anch'esse inevitabilmente pregiudicate all'esito di un dilagare fuori controllo della pandemia che si protraesse per molti mesi». Più tempo si aspetta, «più le misure che si prenderanno dovranno essere dure, durare più a lungo, producendo quindi un impatto economico maggiore - si legge ancora nella lettera aperta - È per questo che il contagio va fermato ora, con misure adeguate, ed è per questo che chiediamo di intervenire ora in modo adeguato, nel rispetto delle garanzie costituzionali, ma nella piena salvaguardia della salute dei cittadini, che va di pari passo ed è funzionale al benessere economico». Un appello che ricorda un po' quello lanciato su Le Monde dai premi Nobel per l'Economia 2019 Abhijit Banerjee e Esther Duflo, che hanno chiesto un lockdown dell'Avvento per salvare il Natale: chiudere tutto fra il primo e il 20 dicembre, in modo da ridurre i contagi prima delle feste.

LE IMPRESE

Anche una larga parte del mondo delle imprese e del commercio, in effetti, preme per attuare adesso eventuali restrizioni, senza danneggiare le attività produttive fondamentali. E pensando a un possibile nuovo lockdown si augura che venga disposto prima di Natale. Una chiusura per le festività, infatti, potrebbe costare fino a 16 miliardi di euro alla settimana.

L'allarme ieri è stato lanciato anche dal Centro europeo per il Controllo delle Malattie. Nell'ultimo aggiornamento del documento di valutazione del rischio Covid si sottolinea che «l'attuale situazione epidemiologica è fonte di seria preoccupazione per il rischio sempre maggiore di trasmissione del virus, e richiede misure immediate di salute pubblica mirate». Mentre Alessandro Vergallo, presidente dell'Associazione anestesisti rianimatori ospedalieri italiani, dice che «si teme un raddoppio dei ricoveri in Terapia intensiva entro 15 giorni».

Michela Allegri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA