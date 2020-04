LE STIME

ROMA «Si prefigura per la prima metà dell'anno un calo dell'attività economica di intensità eccezionale, mai registrato nella storia della Repubblica». È quanto prevede l'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) che stima per il primi due trimestri del 2020 un calo del Pil «di circa quindici punti percentuali». «Nell'ipotesi di un regresso dell'epidemia l'attività tornerebbe ad espandersi nel trimestre estivo», sottolineano ancora i tecnici del Parlamento che tuttavia avvertono. L'Upb nella nota di aprile sottolinea che gli effetti del Coronavirus «sembrano, allo stato, comparabili in tempi di pace soltanto a quelli della grande depressione del 1929». Per l'Italia si tratta di uno shock «senza precedenti». «L'emergenza sanitaria - prosegue l'Upb - ha richiesto l'adozione di misure di prevenzione senza precedenti basate sul distanziamento sociale, che stanno producendo i loro effetti sulla diffusione dell'epidemia, ma implicano fortissimi costi economici. In alcuni settori, quali il turismo e la ristorazione, il commercio al dettaglio, i trasporti e la logistica, l'attività si è ridotta fino a quasi annullarsi». L'Upb infine stima che le richieste di cassa integrazione possa essere «anche triplo, rispetto ai valori massimi storicamente osservati su base mensile dalla crisi finanziaria del 2009».

© RIPRODUZIONE RISERVATA