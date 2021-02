LE INDAGINI

ROVIGO È stata eseguita ieri mattina l'autopsia sul cadavere di Costantino Biscotto, il 55enne originario di Varese ma residente a Polesella insieme alla compagna Rosangela Dal Santo, 57 anni, di Rovigo, che nella mattina del 26 gennaio l'ha colpito a morte con un coltello e che è per questo accusata di omicidio aggravato. Tuttavia, nonostante ci siano ben pochi dubbi sul fatto che la donna abbia accoltellato a morte il compagno, ancora ci sono molti dubbi nella ricostruzione della vicenda, al punto che la stessa accusa potrebbe essere modificata. Questo perché anche la donna ha a sua volta riportato ferite di arma da taglio sulla cui natura ancora non è stata fatta chiarezza.

Nel caso, infatti, se le sia procurate autonomamente tentando il suicidio, come ha successivamente fatto cercando di inalare il gas di scarico della propria auto, l'ipotesi accusatoria sarebbe confermata. Ma nel caso emergesse che anche l'uomo l'abbia colpita impugnando uno dei due coltelli da arrosto trovati accanto al suo cadavere, potrebbe configurarsi un'ipotesi di legittima difesa.

La donna è ancora ricoverata e non è stata sentita dal sostituto procuratore Francesco D'Abrosca, tuttavia, proprio da ieri, per la 57enne è scattata solo la misura cautelare degli arresti domiciliari, nel reparto di Psichiatria dell'ospedale di Rovigo, dove si trova piantonata dai carabinieri. Entro dieci giorni dovrà tenersi l'interrogatorio di garanzia.

PRIMI RESPONSI

Intanto, proprio per questo stallo che si è prodotto, si attendono le prime risposte da quanto potrà emergere non solo dall'autopsia, in particolare dalle valutazioni sulle angolazioni delle coltellate vibrate sulla parte superiore del corpo dell'uomo, ma soprattutto di quelle riportate dalla donna. Ieri, infatti, il medico legale, insieme ai consulenti nominati dalla difesa, affidata all'avvocato padovano Gianni Morrone, nonché dalla sorella della vittima, che prende parte al procedimento in quanto parte offesa, assistita gli avvocati Luca Azzano Cantarutti di Adria e Giuseppe Steri di Gallarate, si sono recati anche all'ospedale di Rovigo, per visitare la donna ed analizzare le ferite scoperte sul suo corpo.

Che si tratti di una vicenda che, pur definita nella sua cornice, manca ancora di dettagli essenziali, lo conferma la massima prudenza dell'avvocato Azzano Cantarutti: «In una situazione di questo tipo sottolinea - ci sono ancora mille dubbi e non c'è nessuna certezza di quello che possa essere avvenuto: attendiamo con fiducia l'esito della perizia che ci aiuterà a far luce su una vicenda ancora indecifrata».

IL RICOVERO

Al momento, infatti, tutto è rimasto come sospeso, cristallizzato alla notte fra il 26 ed il 27 gennaio, quando la 57enne è stata salvata mentre tentava di togliersi la vita, chiusa in auto con un tubo di gomma che collegava la marmitta con il finestrino della sua macchina, sigillato con degli stracci. La donna, infatti, è stata soccorsa prima da tre vicini e poi dal personale del Suem, che l'ha trasportata, ancora cosciente, al pronto soccorso per un principio d'intossicazione. Ma, una volta arrivata in ospedale, sono state scoperte le altre lesioni, una delle quali, all'addome, particolarmente grave e profonda, tanto da far precipitare il suo quadro clinico e rendere necessario un intervento chirurgico d'urgenza. Da quel momento è poi stata tre giorni in prognosi riservata in rianimazione, successivamente, quando si è stabilizzata, è stata trasferita in chirurgia, e ora in è psichiatria. Ma ancora non è stato possibile raccogliere il suo racconto di quanto accaduto, nel terribile litigio con il compagno, ma anche nelle ore successive visto che la morte dell'uomo è stata fatta risalire alla mattina, mentre il salvataggio della donna è avvenuto solo alle 20.30.

Francesco Campi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA